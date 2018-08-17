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    На ще одній вулиці у Києві влаштують кишені для паркування

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    На ще одній вулиці у Києві влаштують кишені для паркування

    Дорожники вже завершують роботи на генерала Алмазова

    На вул. генерала Алмазова у Києві дорожники влаштовують декілька паркувальних кишеней. Про це повідомляє «Київавтодор».

    Наразі дорожники завершують роботи на цій вулиці.

    «Враховуючи кількість автомобільного транспорту на вулицях столиці, киянам хотілося б мати більше таких місць для паркування, але знайти місце для їх облаштування на існуючий вулично-дорожній мережі, яке б відповідало всім нормативним вимогам, досить складно», - сказано у повідомленні.

    В той же час, за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка, роботи з влаштування паркувальних кишень продовжуватимуться і їх кількість у столиці поступово зростатиме, обіцяють у «Київавтодорі».

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    На ще одній вулиці у Києві влаштують кишені для паркування
    На ще одній вулиці у Києві влаштують кишені для паркування
    На ще одній вулиці у Києві влаштують кишені для паркування

    Влітку перші паркувальні кишені в якості експерименту були влаштовані на вул. Богдана Хмельницького та вул. Парково-Сирецькій.

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