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    На швидкісній лінії трамвая знову стався колапс (фото)

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    На швидкісній лінії трамвая знову стався колапс (фото)

    У районі ТРЦ «Україна» трамвай зійшов з рейок

    У середу, 26 вересня, вранці у годину пік трамваї на швидкісній лінії у Києві зупинилися в напрямку центру через один рухомий склад, який зійшов з рейок на повороті до Вокзальної площі в районі ТРЦ «Україна».

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    «З 7 год. 20хв. по вул. Жилянська - Старовокзальна в напрямку розворотного круга з технічних причин заблоковано рух трамваїв маршрутів № 1,3,15,18. На місце направлено відповідальні служби КП. Організовано автобусне сполучення», - повідомила прес-служба КП «Київпастранс».

    Рух трамваїв було відновлено о 8:05.

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    Це вже вдруге за тиждень був заблокований рух швидкісною лінією трамваю. Вранці в понеділок теж стався колапс через трамвай, який зійшов з рейок.

    Джерело: Вечірній Київ

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