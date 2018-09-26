На швидкісній лінії трамвая знову стався колапс (фото)



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У районі ТРЦ «Україна» трамвай зійшов з рейок

У середу, 26 вересня, вранці у годину пік трамваї на швидкісній лінії у Києві зупинилися в напрямку центру через один рухомий склад, який зійшов з рейок на повороті до Вокзальної площі в районі ТРЦ «Україна».

«З 7 год. 20хв. по вул. Жилянська - Старовокзальна в напрямку розворотного круга з технічних причин заблоковано рух трамваїв маршрутів № 1,3,15,18. На місце направлено відповідальні служби КП. Організовано автобусне сполучення», - повідомила прес-служба КП «Київпастранс».

Рух трамваїв було відновлено о 8:05.

Це вже вдруге за тиждень був заблокований рух швидкісною лінією трамваю. Вранці в понеділок теж стався колапс через трамвай, який зійшов з рейок.

Джерело: Вечірній Київ