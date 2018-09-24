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    Новини

    У Києві зупинився рух швидкісного трамвая

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    У Києві зупинився рух швидкісного трамвая

    Один із вагонів трамвая зійшов з рейок

    У понеділок, 24 вересня, вранці у Києві на Старовокзальній площі один з вагонів швидкісного трамвая зійшов з рейок. У зв’язку з цим було заблоковано рух швидкісного трамвая.

    Разом з тим, в касах продовжували продавати квитки, хоча касири знали, що рух трамваїв зупинився, повідомляє «Сегодня».

    Як зазначили у «Київпастрансі», з 8:50 тимчасово було закрито рух трамваїв маршрутів №1, 3, 15 і 18.

    На підприємстві повідомили, що блокування руху сталося з технічних причин. На місці вже працюють ремонтники.

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    У Києві зупинився рух швидкісного трамвая
    У Києві зупинився рух швидкісного трамвая

    Як повідомлялося, 21 вересня на вулиці Гната Хоткевича поблизу станції метро «Чернігівська» горів трамвай.

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