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    На склад МВС завезли новенькі позашляховики (фотофакт)

    Склад по вулиці Святошинській отримав чотири автомобілі
    На склад Міністерства внутрішніх справ у Києві завезли новенькі позашляховики Renault Duster. Свідком цієї події став кореспондент «Главкому». Склад по вулиці Святошинській отримав чотири автомобілі. [GALLERY_BLOCK] Зазначимо, Національна поліція замовила ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» кроссовери на суму майже 60 млн грн.
    • Вчора, 19:27
    • Розсилка
    Нові автомобілі поліції
    Нові автомобілі поліції

    Склад по вулиці Святошинській отримав чотири автомобілі

    На склад Міністерства внутрішніх справ у Києві завезли новенькі позашляховики Renault Duster. Свідком цієї події став кореспондент «Главкому».

    Склад по вулиці Святошинській отримав чотири автомобілі.

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    На склад МВС завезли новенькі позашляховики (фотофакт)
    На склад МВС завезли новенькі позашляховики (фотофакт)
    На склад МВС завезли новенькі позашляховики (фотофакт)

    Зазначимо, Національна поліція замовила ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» кроссовери на суму майже 60 млн грн. Замовлення було сформовано 7 листопада за результатами тендеру.

    Відповідно до договору фірма мала до 20 грудня поставити 122 білих кросовери 2017 року за ціною у 492 тис грн.

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