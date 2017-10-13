На склад МВС завезли новенькі позашляховики (фотофакт)
- Вчора, 19:27
-
Розсилка
Нові автомобілі поліції
Склад по вулиці Святошинській отримав чотири автомобілі
На склад Міністерства внутрішніх справ у Києві завезли новенькі позашляховики Renault Duster. Свідком цієї події став кореспондент «Главкому».
Склад по вулиці Святошинській отримав чотири автомобілі.
Зазначимо, Національна поліція замовила ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» кроссовери на суму майже 60 млн грн. Замовлення було сформовано 7 листопада за результатами тендеру.
Відповідно до договору фірма мала до 20 грудня поставити 122 білих кросовери 2017 року за ціною у 492 тис грн.