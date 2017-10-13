На склад МВС завезли новенькі позашляховики (фотофакт)

Склад по вулиці Святошинській отримав чотири автомобілі

На склад Міністерства внутрішніх справ у Києві завезли новенькі позашляховики Renault Duster. Свідком цієї події став кореспондент «Главкому». Склад по вулиці Святошинській отримав чотири автомобілі. [GALLERY_BLOCK] Зазначимо, Національна поліція замовила ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» кроссовери на суму майже 60 млн грн.