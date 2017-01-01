На Співочому полі покажуть квіти, заморожені у льоду

Із 15 грудня до 30 січня відбудеться виставка квіткових композицій

У Києві на Співочому полі у рамках фестивалю «Льодовиковий період» відбудеться експозиція квіткових композицій, заморожених у глибах льоду. Про це інформують в КО «Київзеленбуд», повідомляє «Главком». Квіти заморожують у воді в спеціальних морозильних камерах, тому вони залишаються неушкоджені і



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Із 15 грудня до 30 січня відбудеться виставка квіткових композицій

У Києві на Співочому полі у рамках фестивалю «Льодовиковий період» відбудеться експозиція квіткових композицій, заморожених у глибах льоду. Про це інформують в КО «Київзеленбуд», повідомляє « Главком ».

Квіти заморожують у воді в спеціальних морозильних камерах, тому вони залишаються неушкоджені і виглядають, немов живі. Усього на виставці представлять 20 крижаних скульптур. Формат експозиції – 20 напівзакритих шатрів 3х3 м, під кожним із яких буде розташований унікальний експонат.

Також на Співочому полі чекатимуть снігові гірки для катання на повітряних подушках (snowtubing), зона дитячих атракціонів, виставка масштабних снігових фігур, фуд-корти, 5 зон із теплими наметами. А ще – новорічна ялинка, фотозони, зимові ярмарки, крамнички з солодощами, медом, вовняними виробами, цікавими подарунками, сувенірно-тематичною продукцією та багато іншого.

Нагадаємо, що святковий новорічний фестиваль «Льодовиковий період» триватиме з 15 грудня до 30 січня на Співочому полі.

Зауважимо, що експозицію встановлять за морозної погоди. Тобто якщо на час відкриття у Києві буде плюсова температура повітря, локацію відкриють пізніше.