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    На Співочому полі відбудеться фестиваль крафтових напоїв

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    Киян та гостей міста запрошують на Співоче поле - На Співочому полі відбудеться фестиваль крафтових напоїв
    Киян та гостей міста запрошують на Співоче поле

    Закінчиться фестиваль врученням премії «Народний вибір»

    На цих вихідних, 22-23 вересня, в центрі Києва на Співочому полі відбудеться Nalivka Craft Beverage Festival - єдиний в Україні фестиваль, присвячений крафтовим напоям.

    Протягом двох днів усі охочі зможуть спробувати крафтове вино, пиво, наливки, настоянки, лікери, сидр, лимонад і соки від більш ніж 50 виробників з усієї України.

    Крім дегустацій напоїв від вітчизняних та міжнародних виробників, гостей фестивалю також чекають:

    • тематичні фотозони
    • конкурси та майстер-класи
    • лекторій
    • розіграші призів
    • незвичайні коктейльні експерименти
    • дитяча зона
    • кінопоказ
    • лаунж-зона і кальян.

    А закінчиться фестиваль врученням премії «Народний вибір». У кожній з п'яти категорій будуть обрані кращі виробники за версією гостей фестивалю. Голосування триватиме два дні. Кожен відвідувач отримає 3 фішки і зможе віддати свій голос за одного виробника в номінації.

    Вартість квитка 150 гривень. Кожен відвідувач також отримує келих для дегустації.

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