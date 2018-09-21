На Співочому полі відбудеться фестиваль крафтових напоїв
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Закінчиться фестиваль врученням премії «Народний вибір»
На цих вихідних, 22-23 вересня, в центрі Києва на Співочому полі відбудеться Nalivka Craft Beverage Festival - єдиний в Україні фестиваль, присвячений крафтовим напоям.
Протягом двох днів усі охочі зможуть спробувати крафтове вино, пиво, наливки, настоянки, лікери, сидр, лимонад і соки від більш ніж 50 виробників з усієї України.
Крім дегустацій напоїв від вітчизняних та міжнародних виробників, гостей фестивалю також чекають:
- тематичні фотозони
- конкурси та майстер-класи
- лекторій
- розіграші призів
- незвичайні коктейльні експерименти
- дитяча зона
- кінопоказ
- лаунж-зона і кальян.
А закінчиться фестиваль врученням премії «Народний вибір». У кожній з п'яти категорій будуть обрані кращі виробники за версією гостей фестивалю. Голосування триватиме два дні. Кожен відвідувач отримає 3 фішки і зможе віддати свій голос за одного виробника в номінації.
Вартість квитка 150 гривень. Кожен відвідувач також отримує келих для дегустації.