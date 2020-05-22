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    Новини

    На Старій Дарниці сталася пожежа у відселеній будівлі

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    На Старій Дарниці сталася пожежа у відселеній будівлі

    Горіло сміття у будівлі на вул. Двінській

    У четвер, 21 травня, пізно ввечері сталася пожежа на території відселеної будівлі на вул. Двінській у Дарницькому районі столиці.

    Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 23:17.

    По прибуттю на місце події вогнеборців було встановлено, що горіло сміття.

    О 23:52 пожежу на площі 40 кв. м було ліквідовано, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    На місці події була задіяна 1 одиниця основної пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу підрозділу ДСНС.

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами.

    Як повідомлялося,  21 травня ввечері сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Оноре де Бальзака, 56 у Деснянському районі столиці. Пожежа виникла внаслідок загоряння автомобільних покришок на загальному балконі.

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