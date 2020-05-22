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    На балконі багатоповерхівки на Троєщині горіли шини

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    Пожежа у будинку сталася у темну пору доби - На балконі багатоповерхівки на Троєщині горіли шини
    Пожежа у будинку сталася у темну пору доби
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла на загальному балконі

    У четвер, 21 травня, сталася пожежа на вул. Оноре де Бальзака, 56 у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 22:17.

    По прибуттю на місце події рятувальниками було встановлено, що пожежа сталася у 16-поверховому житловому будинку на 5 поверсі на загальному балконі. Пожежа виникла внаслідок загоряння автомобільних покришок на площі 1 кв. м, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 22:33 пожежу було локалізовано, а о 22:36 - ліквідовано.

    На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на четвер, 21 травня, сталася пожежа в автомобілях на вул. Михайла Драгомирова, 10-А у Печерському районі столиці. В результаті вогнем серйозно пошкоджені два автомобілі.

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