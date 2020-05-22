На балконі багатоповерхівки на Троєщині горіли шини



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Пожежа у будинку сталася у темну пору доби Фото: ДСНС

Пожежа виникла на загальному балконі

У четвер, 21 травня, сталася пожежа на вул. Оноре де Бальзака, 56 у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 22:17.

По прибуттю на місце події рятувальниками було встановлено, що пожежа сталася у 16-поверховому житловому будинку на 5 поверсі на загальному балконі. Пожежа виникла внаслідок загоряння автомобільних покришок на площі 1 кв. м, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 22:33 пожежу було локалізовано, а о 22:36 - ліквідовано.

На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 21 травня, сталася пожежа в автомобілях на вул. Михайла Драгомирова, 10-А у Печерському районі столиці. В результаті вогнем серйозно пошкоджені два автомобілі.