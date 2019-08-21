На ставку в Київській області потонув пенсіонер



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Тіло загиблого чоловіка підняли на поверхню рятувальники

У середу, 21 серпня, о 08:35 до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району надійшло повідомлення про те, що в с. Юшків Ріг на місцевому ставку потонув чоловік 1953 року народження.

На місце події виїхав черговий караул 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Після недовготривалого пошуку вдалось виявити і підняти на поверхню тіло загиблого чоловіка.

Його було передано на проведення судово-медичної експертизи.

Як повідомлялося, з початку 2019 року станом на середу серпня на водоймах України загинули 907 осіб. З початку серпня потонуло 70 осіб , 8 з яких - діти.

Як зазначають у ДСНС, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки.

У ДСНС закликають не заходити в воду в стані алкогольного сп'яніння; не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу. Також рятувальники зазначають, що температура води повинна бути не нижче +17 градусів, і оптимальним часом перебування у воді є 20 хвилин.

Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають їх без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки або дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.



