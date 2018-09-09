На столичній Оболоні водій Toyota протаранив дві машини і втік



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Фото: kiev.informator.ua ДТП на Оболоні

Toyota виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в два автомобіля

У суботу, 8 вересня, в Києві за адресою проспект Героїв Сталінграда, 47 сталася ДТП. Toyota Camry протаранила припарковані «Газель» і Renault Kangoo.

Аварія трапилася близько 23:55.

За попередньою інформацією, Toyota рухалася по проспекту Героїв Сталінграда в сторону вулиці Героїв Дніпра, виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в два автомобіля. Після зіткненням Camry вилетіла на газон.

Як розповіли свідки, після аварії водій намагався поїхати на автомобілі, однак через пошкодження транспортного засобу зробити йому це не вдалося. Після цього чоловік вийшов з автомобіля, походив навколо і зник у дворах. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Водій «Газелі» розповів, що Renault вже давно стоїть на цьому місці, а свій автомобіль він зазвичай ставить на стоянку, але сьогодні припаркувався навпроти будинку. На місці працювала патрульна поліція. Подробиці ДТП встановлюються.

Джерело: Інформатор