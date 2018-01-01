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    На столичній Русанівці позашляховик на газоні

    Існують кілька версій ДТП
    Сьогодні вранці мешканці Русанівки могли побачити дивну картину, на клумбі стояв розбитий позашляхових Mitsubsihi. Як інформує паблік dtp.kiev.ua, дана аварія - це результат нічної гонитви за викрадачем автівок. «Цієї ночі з під «Фуршету» на Русанівській набережній, 4, викрали цей автомобіль. Після погоні з поліцією в
    • Сьогодні, 17:46
    • Розсилка

    Існують кілька версій ДТП

    Сьогодні вранці мешканці Русанівки могли побачити дивну картину, на клумбі стояв розбитий позашляхових Mitsubsihi.

    Як інформує паблік dtp.kiev.ua, дана аварія - це результат нічної гонитви за викрадачем автівок.

    «Цієї ночі з під «Фуршету» на Русанівській набережній, 4, викрали цей автомобіль. Після погоні з поліцією в іншому кінці Русанівки вилетів на клумбу, злодії втекли, поліція виїхала, господар авто, колишній АТОшнік, до сих пір чекає евакуатор», - йдеться у повідомлені.

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    На столичній Русанівці позашляховик на газоні
    На столичній Русанівці позашляховик на газоні
    На столичній Русанівці позашляховик на газоні
    На столичній Русанівці позашляховик на газоні

    Хоча існує інша версія, що сталося. Правоохоронці зазначають, що ніхто про викрадення автомобілю не повідомляв і гонитви не було. Про це інформує паблік «Київ.Оперативний», повідомляє «Главком».

    «За словами поліцейських, ніякої гонитви не було. Про угон також ніхто не заявляв. Коли наряд поліції прибув на місце - авто вже знаходилося в клумбі, без водія за кермом», - йдеться у повідомленні.


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