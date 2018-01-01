На столичній Русанівці позашляховик на газоні
- Сьогодні, 17:46
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Існують кілька версій ДТП
Сьогодні вранці мешканці Русанівки могли побачити дивну картину, на клумбі стояв розбитий позашляхових Mitsubsihi.
Як інформує паблік dtp.kiev.ua, дана аварія - це результат нічної гонитви за викрадачем автівок.
«Цієї ночі з під «Фуршету» на Русанівській набережній, 4, викрали цей автомобіль. Після погоні з поліцією в іншому кінці Русанівки вилетів на клумбу, злодії втекли, поліція виїхала, господар авто, колишній АТОшнік, до сих пір чекає евакуатор», - йдеться у повідомлені.
Хоча існує інша версія, що сталося. Правоохоронці зазначають, що ніхто про викрадення автомобілю не повідомляв і гонитви не було. Про це інформує паблік «Київ.Оперативний», повідомляє «Главком».
«За словами поліцейських, ніякої гонитви не було. Про угон також ніхто не заявляв. Коли наряд поліції прибув на місце - авто вже знаходилося в клумбі, без водія за кермом», - йдеться у повідомленні.