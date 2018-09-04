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    На столичному Печерську сталася стрілянина, поранено охоронця ринку

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    Правоохоронці на місці стрілянини - На столичному Печерську сталася стрілянина, поранено охоронця ринку
    Правоохоронці на місці стрілянини

    Попередньо встановлено, що конфлікт виник між охоронцем та двома невідомими

    Правоохоронці з’ясовують обставини стрілянини на столичному Печерську, у результаті чого поранення отримав охоронець ринку.

    Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

    «До чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на ринку пролунали постріли. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції», - йдеться у повідомленні.

    Попередньо встановлено, що конфлікт виник між охоронцем та двома невідомими.

    «Охоронець зробив зауваження чоловікам, які розкидали блоки. Ті у відповідь висловили обурення й накинулися на опонента з кулаками. У розпалі бійки один із невідомих дістав зброю та зробив кілька пострілів. Після скоєного чоловіки відразу втекли», - зазначили у поліції.

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    Охоронця доправили до лікарні з пораненням обличчя та шиї. Правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями події.

    Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій буде надана правова кваліфікація події.

    До слова, у понеділок в Каліфорнії невідомий розстріляв 10 людей.

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