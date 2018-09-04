На столичному Печерську сталася стрілянина, поранено охоронця ринку



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Правоохоронці на місці стрілянини

Попередньо встановлено, що конфлікт виник між охоронцем та двома невідомими

Правоохоронці з’ясовують обставини стрілянини на столичному Печерську, у результаті чого поранення отримав охоронець ринку.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

«До чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на ринку пролунали постріли. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції», - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що конфлікт виник між охоронцем та двома невідомими.

«Охоронець зробив зауваження чоловікам, які розкидали блоки. Ті у відповідь висловили обурення й накинулися на опонента з кулаками. У розпалі бійки один із невідомих дістав зброю та зробив кілька пострілів. Після скоєного чоловіки відразу втекли», - зазначили у поліції.

Охоронця доправили до лікарні з пораненням обличчя та шиї. Правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями події.

Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій буде надана правова кваліфікація події.

До слова, у понеділок в Каліфорнії невідомий розстріляв 10 людей.