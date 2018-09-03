  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Каліфорнії невідомий розстріляв 10 людей

    • Розсилка
    Через стрілянину у Каліфорнії загинуло 10 осіб&nbsp; - У Каліфорнії невідомий розстріляв 10 людей
    Фото: twitter.comBrian_Rokos
    Через стрілянину у Каліфорнії загинуло 10 осіб 

    Три людини залишаються в критичному стані

    У понеділок, 3 вересня, в житловому комплексі міста Сан-Бернардіно, розташованому на південному заході США в штаті Каліфорнія, невідомий відкрив стрілянину, в результаті якої загинули щонайменше 10 осіб. За словами представників місцевої поліції, повідомляє CNN.

    Повідомляється, що стрілянина сталася на північному сході міста Сан-Бернардіно. Злочинець досі не затриманий.

    У поліції зазначили, що три людини, які постраждали в результаті стрілянини, зараз перебувають у критичному стані. Десять людей загинули.

    Нагадаємо, в Сполучених Штатах в місті Клівленд (штат Огайо) в результаті перестрілки під час вечірки місцевих реп-музикантів загинула жінка, сім осіб поранені. Конфлікт виник між учасниками заходу в клубі X-Rated, там сталася бійка, яка переросла в перестрілку, потім стрілянина продовжилася на вулиці.

    Прибулі на місце поліцейські знайшли за барною стійкою жінку з вогнепальним пораненням у голову, вона була госпіталізована, але пізніше померла в лікарні.

    Також у московському метро невідомий застрелив поліцейського.

     

    Читайте також
    США вбивство обстріл смерть злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ