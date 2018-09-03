У Каліфорнії невідомий розстріляв 10 людей



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Фото: twitter.comBrian_Rokos Через стрілянину у Каліфорнії загинуло 10 осіб

Три людини залишаються в критичному стані

У понеділок, 3 вересня, в житловому комплексі міста Сан-Бернардіно, розташованому на південному заході США в штаті Каліфорнія, невідомий відкрив стрілянину, в результаті якої загинули щонайменше 10 осіб. За словами представників місцевої поліції, повідомляє CNN.

Повідомляється, що стрілянина сталася на північному сході міста Сан-Бернардіно. Злочинець досі не затриманий.

У поліції зазначили, що три людини, які постраждали в результаті стрілянини, зараз перебувають у критичному стані. Десять людей загинули.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах в місті Клівленд (штат Огайо) в результаті перестрілки під час вечірки місцевих реп-музикантів загинула жінка, сім осіб поранені. Конфлікт виник між учасниками заходу в клубі X-Rated, там сталася бійка, яка переросла в перестрілку, потім стрілянина продовжилася на вулиці.

Прибулі на місце поліцейські знайшли за барною стійкою жінку з вогнепальним пораненням у голову, вона була госпіталізована, але пізніше померла в лікарні.

Також у московському метро невідомий застрелив поліцейського.