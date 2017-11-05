На столичному Подолі сталося криваве вбивство

У Києві вбили 40-річного чоловіка

У Києві у ніч на 7 січня вбили людину. Про це пише «Київ оперативний». За його даними, поліція дізналася про випадок з телефонного дзвінка, який було здійснено 7 січня о 00:07. Жінка розповіла, що на вулиці Костянтинівській, 27, весь її під’їзд у крові, а слід тягнеться від квартири №4 (другий поверх) аж на вулицю. Сусіди також



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Фото: «Київ оперативний» Місце вбивства

У Києві вбили 40-річного чоловіка

У Києві у ніч на 7 січня вбили людину. Про це пише «Київ оперативний».

За його даними, поліція дізналася про випадок з телефонного дзвінка, який було здійснено 7 січня о 00:07. Жінка розповіла, що на вулиці Костянтинівській, 27, весь її під’їзд у крові, а слід тягнеться від квартири №4 (другий поверх) аж на вулицю. Сусіди також додали, що в квартирі №4 постійно лунає гучно музика, а мешканці полюбляють вживати алкогольні напої.

На місце негайно прибули наряди патрульної поліції, які на вулиці, майже навпроти входу у під’їзд, знайшли бездиханне тіло чоловіка. На вигляд йому близько 40 років.

Також, на місце було направлено кінологів та слідчо-оперативну групу.

Обставини вбивства встановлюються, тривають невідкладні слідчі дії.