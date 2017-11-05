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    На столичному Подолі сталося криваве вбивство

    У Києві вбили 40-річного чоловіка
    У Києві у ніч на 7 січня вбили людину. Про це пише «Київ оперативний». За його даними, поліція дізналася про випадок з телефонного дзвінка, який було здійснено 7 січня о 00:07. Жінка розповіла, що на вулиці Костянтинівській, 27, весь її під’їзд у крові, а слід тягнеться від квартири №4 (другий поверх) аж на вулицю. Сусіди також
    • Сьогодні, 11:54
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    Місце вбивства
    Фото: «Київ оперативний»
    Місце вбивства

    У Києві вбили 40-річного чоловіка

    У Києві у ніч на 7 січня вбили людину. Про це пише «Київ оперативний».

    За його даними, поліція дізналася про випадок з телефонного дзвінка, який було здійснено 7 січня о 00:07. Жінка розповіла, що на вулиці Костянтинівській, 27, весь її під’їзд у крові, а слід тягнеться від квартири №4 (другий поверх) аж на вулицю. Сусіди також додали, що в квартирі №4 постійно лунає гучно музика, а мешканці полюбляють вживати алкогольні напої.

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    На столичному Подолі сталося криваве вбивство
    На столичному Подолі сталося криваве вбивство
    На столичному Подолі сталося криваве вбивство
    На столичному Подолі сталося криваве вбивство

    На місце негайно прибули наряди патрульної поліції, які на вулиці, майже навпроти входу у під’їзд, знайшли бездиханне тіло чоловіка. На вигляд йому близько 40 років.

    Також, на місце було направлено кінологів та слідчо-оперативну групу.

    Обставини вбивства встановлюються, тривають невідкладні слідчі дії.

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