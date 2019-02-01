На світлофорі не поділили дорогу учбовий Ford і Audi (фото, відео)



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Автомобіль Ford отримав сильні пошкодження в передній частині Фото: Інформатор

Водії в аварії не постраждали

У Києві на перетині вулиць Маршала Гречка та Північно-Сирецької сталася ДТП за участю автомобілів Audi і Ford.

Аварія трапилася 31 січня близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Ford, він прямував прямо по вулиці Маршала Гречка. Назустріч йому їхав автомобіль Audi, який повертав на вулицю Північно-Сирецьку. Audi не пропустив зустрічну машину, в результаті чого сталося зіткнення.

Водій Audi розповів, що Ford продовжував рух, не дивлячись на те, що на світлофорі вже гагорілося жовте світло.

Обидва автомобілісти не постраждали через аварію.

Учбовий автомобіль Ford отримав сильні пошкодження в передній частині. Audi постраждав менше, отримавши невелику вм'ятину і подряпини на бічному крилі, а також незначні пошкодження бампера.

На місці події працював наряд поліції. Деталі аварії встановлюються.

Нагадаємо, 31 січня на перетині проспекту Перемоги та вулиці Саксаганської сталася масштабна ДТП. Дорогу не поділили Mazda, Toyota, Audi, Daewoo і Skoda. Через аварію весь центр міста паралізували затори.