На території одного із найпопулярніших музеїв Києва замінили водопровідну мережу



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По завершенні ремонтних робіт працівники водоканалу виконали відновлення зелених зон та дорожнього покриття Фото: Київводоканал

Загальна довжина замінених труб склала 1155,5 м

Спеціалістами «Київводоканалу» завершено роботи з реконструкції водопровідної мережі діаметром 300 мм на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Як повідомляє прес-служба компанії, в ході реконструкції металевий трубопровід діаметром 300 мм було замінено на чавунний (ВЧШГ) із замковим з’єднанням. Загальна довжина замінених труб склала 1155,5 м.

Крім того, було виконано заміну двадцяти трьох колодязів діаметром 1500 мм, 2000 мм та 2500 мм на колодязі з внутрішнім поліетиленовим покриттям, що забезпечує підвищену герметизацію. У разі руйнування трубопроводу витік води можливий тільки через люки колодязів на поверхню землі, що дозволяє вчасно виявити та локалізувати аварійну ситуацію та унеможливлює підтоплення ґрунтів.

Спеціалістами було повністю замінено запірну арматуру діаметром 300 мм в шести колодязях, а також змонтовано 7 пожежних гідрантів та 2 вантузи. По завершенні ремонтних робіт працівники водоканалу виконали відновлення зелених зон та дорожнього покриття.

Кошти на реалізацію проекту було виділено з міського бюджету в рамках програми економічного і соціального розвитку Києва на 2019 рік. Містом також профінансовано реконструкцію восьми інших об`єктів капітального будівництва «Київводоканалу», роботи на яких тривають.