На території столичного музею дотла згорів автомобіль



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Фото: kiev.informator.ua Вигоріла машина

Очевидець розповів, що перед пожежею чув гучний хлопок

У неділю, 19 серпня, на території музею-майстерні Зноби-Голембієвських дотла згорів автомобіль Skoda Octavia. Перед загорянням очевидці чули гучний хлопок.

Пожежа сталася близько 3:30.

За словами одного з очевидців, перед початком пожежі він почув гучний хлопок, після чого права частина автомобіля спалахнула. Полум'я було настільки сильним, що чоловік не наважився підходити до машини близько.

Власник згорілого автомобіля повідомив, що користувався ним вкрай рідко, не більше разу на тиждень. Машина стояла у дворі музею з п'ятниці, 17 серпня. Вона була накрита брезентом і зі знятими з акумулятора клемами.

На повну ліквідацію загоряння прибули на місце пожежникам знадобилося близько 20 хвилин. На жаль за цей час машина повністю вигоріла. На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і рятувальники ГСЧС.

Джерело: Інформатор