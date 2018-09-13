На трасі під Києвом згорів мікроавтобус (фото)
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Фото: ДСНС
Внаслідок пожежі Volkswagen Transporter отримав значні пошкодження
Загорання виникло в мікроавтобусі Volkswagen Transporter
У середу, 12 вересня, сталося загорання легкового автомобіля на 36-му км Житомирської автодороги. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 15:44, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
На місце виклику направили черговий караул 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе.
На місці події рятувальниками було встановлено, що загорання виникло в мікроавтобусі Volkswagen Transporter.
Пожежу було локалізовано о 16:28 та повністю ліквідовано о 16:50.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.