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    Новини

    На трьох столичних вулицях відключено воду через аварії (адреси)

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    На трьох столичних вулицях відключено воду через аварії (адреси)

    Аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень

    У п’ятницю, 14 вересня, у Києві сталися аварії на мережі холодного водопостачання.

    Як повідомляє прес-служба «Київводоканалу», аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Миколи Юнкерова 30; 
    • вул. Квітки Цісик 25;
    • вул. Митрополита Андрея Шептицького 24.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

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