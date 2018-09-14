На трьох столичних вулицях відключено воду через аварії (адреси)
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Аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень
У п’ятницю, 14 вересня, у Києві сталися аварії на мережі холодного водопостачання.
Як повідомляє прес-служба «Київводоканалу», аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Миколи Юнкерова 30;
- вул. Квітки Цісик 25;
- вул. Митрополита Андрея Шептицького 24.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».