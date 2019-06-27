На Троєщині п’яний чоловік вдарив ножем у спину свою співмешканку



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Жінка знаходиться в реанімації

До Деснянського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення, що під час виклику на вулицю Бальзака в одній із квартир вони виявили 36-річну жінку з ножовим пораненням. На місце події виїхали наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Потерпілу госпіталізували до медичного закладу у відділення реанімації. А тим часом правоохоронці оперативно затримали підозрюваного.

Виявилось, що 37-річний місцевий мешканець у розпалі сімейного конфлікту вдарив ножем свою цивільну дружину. Зловмисника, який раніше не мав проблем із законом, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання щодо обрання правопорушнику міри запобіжного заходу.

Фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у місті Сквира Київської області стався озброєний напад на бригаду екстреної медичної допомоги. Прибувши на місце виклику, двоє жінок медиків, замість допомагати хворій, були змушені рятуватися від п’яної озброєної ножем жінки, яка відкривши двері квартири одразу ж на них напала.