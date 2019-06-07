На Київщині п’яна озброєна жінка напала на бригаду «швидкої»



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Двоє жінок медиків, замість допомагати хворій, були змушені рятуватися від п’яної озброєної ножем жінки

У місті Сквира, Київської області, стався озброєний напад на бригаду екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА.

«6 червня, близько 20.00, стався напад на Сквирську бригаду екстреної медичної допомоги Білоцерківської філії. Медики виїхали на виклик чоловіка, який повідомив про судоми у дружини та втрату свідомості. Прибувши на місце виклику, двоє жінок медиків, замість допомагати хворій, були змушені рятуватися від п’яної озброєної ножем жінки, яка відкривши двері квартири одразу ж на них напала», – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що в приміщенні ще знаходилися кілька чоловіків в неадекватному стані.

«Старша бригади швидко зорієнтувалася і змогла вибити медичною сумкою ніж. Це дало можливість медикам повернутися до автомобіля екстреної неушкодженими і натиснути тривожну кнопку. На виклик прибула поліція», – додали у прес-службі.

Керівництвом Київської обласної державної адміністрації взято справу під особистий контроль.