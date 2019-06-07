На Київщині п’яна озброєна жінка напала на бригаду «швидкої»
Двоє жінок медиків, замість допомагати хворій, були змушені рятуватися від п’яної озброєної ножем жінкиУ місті Сквира, Київської області, стався озброєний напад на бригаду екстреної медичної допомоги.
Про це повідомляє прес-служба Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА.
«6 червня, близько 20.00, стався напад на Сквирську бригаду екстреної медичної допомоги Білоцерківської філії. Медики виїхали на виклик чоловіка, який повідомив про судоми у дружини та втрату свідомості. Прибувши на місце виклику, двоє жінок медиків, замість допомагати хворій, були змушені рятуватися від п’яної озброєної ножем жінки, яка відкривши двері квартири одразу ж на них напала», – йдеться у повідомленні.
Відзначається, що в приміщенні ще знаходилися кілька чоловіків в неадекватному стані.
«Старша бригади швидко зорієнтувалася і змогла вибити медичною сумкою ніж. Це дало можливість медикам повернутися до автомобіля екстреної неушкодженими і натиснути тривожну кнопку. На виклик прибула поліція», – додали у прес-службі.
Керівництвом Київської обласної державної адміністрації взято справу під особистий контроль.