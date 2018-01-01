На Троєщині трагічно загинуло немовля

У Києві сталася жахлива трагедія

У Києві однорічна дитина загинула під вагою меблів, які впали на неї. Про це столичні розповіли медики. Трагедія сталася 24 січня в одній з квартир багатоповерхового будинку по вулиці Закревського (масив Троєщина). Батьки тут же викликали швидку, однак лікарі вже нічим не могли допомогти дитині. Обставини події встановлюються Лікарі розповіли,



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Троєщина

У Києві сталася жахлива трагедія

У Києві однорічна дитина загинула під вагою меблів, які впали на неї. Про це столичні розповіли медики.

Трагедія сталася 24 січня в одній з квартир багатоповерхового будинку по вулиці Закревського (масив Троєщина).

Батьки тут же викликали швидку, однак лікарі вже нічим не могли допомогти дитині. Обставини події встановлюються

Лікарі розповіли, що в Києві нерідкі випадки, коли діти віком до трьох років травмуються і гинуть, в результаті падіння на них шафи, тумбочки або телевізора.

«Це відбувається, коли діти залишаються без нагляду батьків», - уточнили медики в одній з лікарень.