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    На Троєщині трагічно загинуло немовля

    У Києві сталася жахлива трагедія
    У Києві однорічна дитина загинула під вагою меблів, які впали на неї. Про це столичні розповіли медики. Трагедія сталася 24 січня в одній з квартир багатоповерхового будинку по вулиці Закревського (масив Троєщина). Батьки тут же викликали швидку, однак лікарі вже нічим не могли допомогти дитині. Обставини події встановлюються Лікарі розповіли,
    • Сьогодні, 08:19
    • Розсилка
    Троєщина
    Троєщина

    У Києві сталася жахлива трагедія

    У Києві однорічна дитина загинула під вагою меблів, які впали на неї. Про це столичні розповіли медики.

    Трагедія сталася 24 січня в одній з квартир багатоповерхового будинку по вулиці Закревського (масив Троєщина).

    Батьки тут же викликали швидку, однак лікарі вже нічим не могли допомогти дитині. Обставини події встановлюються

    Лікарі розповіли, що в Києві нерідкі випадки, коли діти віком до трьох років травмуються і гинуть, в результаті падіння на них шафи, тумбочки або телевізора.

    «Це відбувається, коли діти залишаються без нагляду батьків», - уточнили медики в одній з лікарень.

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