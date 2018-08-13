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    На Троєщині «Волга» вилетіла на тротуар і перекинулася: фото

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    &laquo;Волга&raquo; в Києві влетіла в людей - На Троєщині «Волга» вилетіла на тротуар і перекинулася: фото
    Фото: dtp.kiev.ua
    «Волга» в Києві влетіла в людей

    Внаслідок інциденту є постраждалі

    У мікрорайоні Троєщина в Києві автомобіль «Волга» в’їхала в натовп людей і перекинулася. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua.

    Інцидент трапився на перехресті біля «Нової лінії». На людей автівку винесло після того, як вона зіштовхнулася із ВАЗ-2109

    Є постраждалі. Інформації про їх стан поки що немає. Очікують патрульну поліцію і швидку допомогу.

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    На Троєщині «Волга» вилетіла на тротуар і перекинулася: фото
    На Троєщині «Волга» вилетіла на тротуар і перекинулася: фото
    На Троєщині «Волга» вилетіла на тротуар і перекинулася: фото
    На Троєщині «Волга» вилетіла на тротуар і перекинулася: фото
    На Троєщині «Волга» вилетіла на тротуар і перекинулася: фото
    На Троєщині «Волга» вилетіла на тротуар і перекинулася: фото
    На Троєщині «Волга» вилетіла на тротуар і перекинулася: фото
    Фото: kiev.informator.ua

    Як уточнив «Інформатор», ВАЗ 2109 рухався по Цвєтаєвої і не поступився дорогою «Волзі», яка їхала головною дорогою по вулиці Бальзака. В результаті зіткнення «Волга» перекинулася на бік і вилетіла на тротуар. У ньому і у ВАЗі були по дві людини. Всіх учасників ДТП госпіталізували з травмами різної тяжкості.

    Нагадаємо, на Київщині у неділю, 12 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули троє людей.

    автомобіль Троєщина
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