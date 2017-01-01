На Відрадному затримали продавця ялинок
- Сьогодні, 17:27
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Поліції Києва припинила нелегальний продаж ялинок на околицях міста
Правоохоронці затримали продавця, який незаконно торгував ялинками на Відрадному.
Про це інформують у прес-службі Нацполіціі, повідомляє «Главком».
«Вилучено 25 дерев. Адмінпротоколи направили в суд для прийняття рішення», - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що про нелегальний продаж стало відомо від жителів мікрорайону. Як з'ясували правоохоронці, у продавців були відсутні дозволи від КП «Київблагоустрій» на реалізацію товару.
На продавців склали 7 протоколів за ст. 160 (Торгівля з рук у невстановлених місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Продавцям загрожує штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.