На Відрадному затримали продавця ялинок

Поліції Києва припинила нелегальний продаж ялинок на околицях міста

Правоохоронці затримали продавця, який незаконно торгував ялинками на Відрадному. Про це інформують у прес-службі Нацполіціі, повідомляє «Главком». «Вилучено 25 дерев. Адмінпротоколи направили в суд для прийняття рішення», - сказано в повідомленні. Також зазначається, що про нелегальний продаж стало відомо від жителів



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Фото: Главком Несанкціонований продаж ялинок

Поліції Києва припинила нелегальний продаж ялинок на околицях міста

Правоохоронці затримали продавця, який незаконно торгував ялинками на Відрадному.

Про це інформують у прес-службі Нацполіціі, повідомляє «Главком».

«Вилучено 25 дерев. Адмінпротоколи направили в суд для прийняття рішення», - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що про нелегальний продаж стало відомо від жителів мікрорайону. Як з'ясували правоохоронці, у продавців були відсутні дозволи від КП «Київблагоустрій» на реалізацію товару.

На продавців склали 7 протоколів за ст. 160 (Торгівля з рук у невстановлених місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Продавцям загрожує штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.