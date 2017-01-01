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    На Відрадному затримали продавця ялинок

    Поліції Києва припинила нелегальний продаж ялинок на околицях міста
    Правоохоронці затримали продавця, який незаконно торгував ялинками на Відрадному. Про це інформують у прес-службі Нацполіціі, повідомляє «Главком». «Вилучено 25 дерев. Адмінпротоколи направили в суд для прийняття рішення», - сказано в повідомленні. Також зазначається, що про нелегальний продаж стало відомо від жителів
    • Сьогодні, 17:27
    • Розсилка
    Несанкціонований продаж ялинок
    Фото: Главком
    Несанкціонований продаж ялинок

    Поліції Києва припинила нелегальний продаж ялинок на околицях міста

    Правоохоронці затримали продавця, який незаконно торгував ялинками на Відрадному.

    Про це інформують у прес-службі Нацполіціі, повідомляє «Главком».

    «Вилучено 25 дерев. Адмінпротоколи направили в суд для прийняття рішення», - сказано в повідомленні.

    Також зазначається, що про нелегальний продаж стало відомо від жителів мікрорайону. Як з'ясували правоохоронці, у продавців були відсутні дозволи від КП «Київблагоустрій» на реалізацію товару.

    На продавців склали 7 протоколів за ст. 160 (Торгівля з рук у невстановлених місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Продавцям загрожує штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.

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