На Виноградарі з кранів потече брудна вода



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Під час промивки мереж не можна користуватися водою з крану

У Подільському районі заплановано профілактичну промивку мереж

Згідно із щорічним графіком Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Подільському районі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У зону робіт потраплять мережі житлового масиву Виноградар, а саме:

просп. Правди,

просп. Свободи,

просп. Г. Гонгадзе,

вул. В. Порика,

вул. Світлицького,

пров. Межовий,

вул. Косенка,

вул. Канівська,

вул. М. Джаліля,

вул. Їжакевича,

вул. Золочевська,

вул. Чигиринська,

вул. Газопровідна,

вул. Осиповського.

Промивка буде проводитися в ніч з 5 на 6 вересня, а саме з 23:00 до 07:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води № 2 на насосній водопровідній станції «Виноградар».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні.

У Київводоканалі звертають увагу на те, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.