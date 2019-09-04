На Виноградарі з кранів потече брудна вода
У Подільському районі заплановано профілактичну промивку мереж
Згідно із щорічним графіком Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Подільському районі. Про це повідомляє пресслужба компанії.
У зону робіт потраплять мережі житлового масиву Виноградар, а саме:
- просп. Правди,
- просп. Свободи,
- просп. Г. Гонгадзе,
- вул. В. Порика,
- вул. Світлицького,
- пров. Межовий,
- вул. Косенка,
- вул. Канівська,
- вул. М. Джаліля,
- вул. Їжакевича,
- вул. Золочевська,
- вул. Чигиринська,
- вул. Газопровідна,
- вул. Осиповського.
Промивка буде проводитися в ніч з 5 на 6 вересня, а саме з 23:00 до 07:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води № 2 на насосній водопровідній станції «Виноградар».
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні.
У Київводоканалі звертають увагу на те, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.