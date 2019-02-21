На виставці у Києві буде представлено унікальний золотий перстень (фото)



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Щиток персня облямований зображенням дубових гілок з жолудями, виконаних з кольорового золота

Перстень - один із найцікавіших експонатів виставки

Восени 2019 року філіал Національного музею історії України – Музей історичних коштовностей України - відкриє виставку, присвячену персням, виготовленим в різні часи. Про це повідомляється на сайті Національного музею історії України.

На виставці буде представлено унікальний золотий перстень з темно-червоним сердоліком, на якому інкрустовано золотом написи латинською мовою: «PRO LEGE ET PATRIA» («за закон і Вітчизну» на зовнішній поверхні) та «PRO FIDE ET MARIA» («за віру і Марію» на внутрішній). Це один з найцікавіших експонатів виставки.

Щиток персня облямований зображенням дубових гілок з жолудями, виконаних з кольорового золота. Клейм, які б свідчили про час та місце виготовлення, немає.

«Девіз «За закон та Вітчизну, за віру та Марію» відомий на пам’ятках, пов’язаних із Барською конфедерацією. Поштовхом до виникнення цього руху шляхти в Речі Посполитій стало прийняття сеймом у 1768 році під тиском Росії конституції, що урівнювала в правах з католиками всіх іновірців, насамперед, православних, шляхетного походження. Метою конфедератів було збереження панівного стану католицької віри, шляхетських вольностей та «республіканського» ладу в Речі Посполитій. Але, зрештою, Барський рух став одним із чинників, що призвів до розділу держави. Перстень міг бути коштовним дарунком комусь із сановників конфедерації або, що імовірніше, меморіальною прикрасою, виготовленою у ХІХ ст. на згадку про події», - розповіли в музеї історії України.

Про дату відкриття виставки буде повідомлено пізніше.