На в’їздах у Київ знову зважують вантажівки



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Працюють чотири ваговимірювальних комплекси для великовантажного транспорту

За тиждень було виявлено 16 автомобілів з перевантаженням понад норми

Співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» здійснюють забезпечення роботи чотирьох ваговимірювальних комплексів для великовантажного транспорту, які встановлені на основних в’їздах у місто Київ. Про це повідомляє прес-служба Центру.

Проект з виявлення вантажівок з надмірним навантаженням здійснюється спільно з Укртрансбезпекою та Патрульною поліцією відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, яким місцевим органам влади було рекомендовано придбати ваговимірювальні комплекси. Однак повноваження із зупинки транспорту та накладання штрафних санкцій у випадку перевищення допустимої маси автотранспорту мають лише співробітники Укртрансбезпеки.

Протягом тижня з 18 по 24 лютого 2019 року ваговимірювальні комплекси КП «Центр організації дорожнього руху» пропрацювали загалом 672 робочих години.

За цей час на всіх комплексах співробітники Укртрансбезпеки працювали майже 38 годин (5,65%). Було зважено 362 вантажівки, серед яких було виявлено 16 автомобілів з перевантаженням понад норми (4,42%)