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    Новини

    На в’їздах у Київ знову зважують вантажівки

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    Працюють чотири ваговимірювальних комплекси для великовантажного транспорту - На в’їздах у Київ знову зважують вантажівки
    Працюють чотири ваговимірювальних комплекси для великовантажного транспорту

    За тиждень було виявлено 16 автомобілів з перевантаженням понад норми

    Співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» здійснюють забезпечення роботи чотирьох ваговимірювальних комплексів для великовантажного транспорту, які встановлені на основних в’їздах у місто Київ. Про це повідомляє прес-служба Центру.

    Проект з виявлення вантажівок з надмірним навантаженням здійснюється спільно з Укртрансбезпекою та Патрульною поліцією відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, яким місцевим органам влади було рекомендовано придбати ваговимірювальні комплекси. Однак повноваження із зупинки транспорту та накладання штрафних санкцій у випадку перевищення допустимої маси автотранспорту мають лише співробітники Укртрансбезпеки.

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    На в’їздах у Київ знову зважують вантажівки
    На в’їздах у Київ знову зважують вантажівки
    На в’їздах у Київ знову зважують вантажівки

    Протягом тижня з 18 по 24 лютого 2019 року ваговимірювальні комплекси КП «Центр організації дорожнього руху» пропрацювали загалом 672 робочих години.

    За цей час на всіх комплексах співробітники Укртрансбезпеки працювали майже 38 годин (5,65%). Було зважено 362 вантажівки, серед яких було виявлено 16 автомобілів з перевантаженням понад норми (4,42%)

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