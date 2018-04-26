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    На водіїв чекає великий затор на Набережному шосе: закривається один напрямок руху

    Буде закрито рух транспорту на ділянці від Поштової площі у напрямку станції метро «Дніпро»
    Із вечора п’ятниці, 27 квітня, рух транспорту на ділянці Набережного шосе буде закрито. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор». Згідно з повідомленням буде закрито рух транспорту на ділянці від Поштової площі у напрямку станції метро «Дніпро». «З 23.00 год. 27.04.2018 у зв’язку з
    • 26 Квiтня, 14:39
    • Розсилка

    Буде закрито рух транспорту на ділянці від Поштової площі у напрямку станції метро «Дніпро»

    Із вечора п’ятниці, 27 квітня, рух транспорту на ділянці Набережного шосе буде закрито. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    Згідно з повідомленням буде закрито рух транспорту на ділянці від Поштової площі у напрямку станції метро «Дніпро».

    «З 23.00 год. 27.04.2018 у зв’язку з продовженням робіт з капітального ремонту Набережного шосе рух транспорту на ділянці від Поштової площі у напрямку станції метро «Дніпро» буде закрито. Рух транспорту на цій ділянці буде організовано по зустрічному напрямку», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

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