На водіїв чекає великий затор на Набережному шосе: закривається один напрямок руху
- 26 Квiтня, 14:39
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Буде закрито рух транспорту на ділянці від Поштової площі у напрямку станції метро «Дніпро»
Із вечора п’ятниці, 27 квітня, рух транспорту на ділянці Набережного шосе буде закрито. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».
Згідно з повідомленням буде закрито рух транспорту на ділянці від Поштової площі у напрямку станції метро «Дніпро».
«З 23.00 год. 27.04.2018 у зв’язку з продовженням робіт з капітального ремонту Набережного шосе рух транспорту на ділянці від Поштової площі у напрямку станції метро «Дніпро» буде закрито. Рух транспорту на цій ділянці буде організовано по зустрічному напрямку», - йдеться в повідомленні.
«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.