На Воскресенці хочуть відкрити дитячу спортивну школу



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До занять у футбольному клубі «Ніка» залучено 250 дітей

Позашкільний навчальний заклад планується створити на базі футбольного клубу «Ніка»

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати підтримали створення комунальної дитячо-юнацької спортивної школи.

Відповідний позашкільний навчальний заклад планується створити на базі футбольного клубу «Ніка», який було засновано у 2013 році. Про це повідомляє пресслужба Київради.

«З моменту відкриття футбольного клубу «Ніка», до занять було залучено 250 дітей та підлітків. Команди шести вікових груп беруть активну участь у місцевих змаганнях, успішно виступають у Дитячій футбольній лізі України. Більше того, вони уже зарекомендували себе на міжнародних турнірах. Впевнений, що вихованці клубу та тренерський колектив зможуть гідно від імені міста представляти Київ на різного роду змаганнях», – зазначив співавтор даного проекту рішення, депутат Київради Олесь Маляревич.

Завдяки Громадському бюджету Києва, на території дитячо-юнацького клубу «Ніка» було збудовано футбольне поле з покриттям розміром 60*40 метрів. Наразі поле активно використовується для проведення тренувань. Таким чином, матеріально технічна база для відкриття спортивної школи вже створюється.

Територіально футбольний клуб «Ніка» знаходиться в межах житлового масиву Воскресенка у Дніпровському районі столиці. Тож майбутня спортивна школа зможе забезпечити активне дозвілля дітей та підлітків відповідного району.

Відповідний проект рішення мають розглянути на одному із пленарних засідань Київради.