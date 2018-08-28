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    На залізничній станції у Києві виявлено тіло чоловіка

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    Чоловік помер на станції Київ-Деміївський - На залізничній станції у Києві виявлено тіло чоловіка
    Фото: Інформатор
    Чоловік помер на станції Київ-Деміївський

    Тіло чоловіка знайшов охоронець під час обходу станції

    У понеділок, 27 серпня, в Києві по вулиці Саперно-Слобідська, 39 в будівлі залізничної станції помер чоловік.

    Тіло виявили працівники станції близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами чергового охоронця, під час вечірнього обходу станції і закриття в залі очікування біля лавочки був виявлений чоловік, що лежав на підлозі. Працівник станції відразу ж викликав лікарів швидкої медичної допомоги та поліцію.

    Приїхавши на місце події, медики лише констатували смерть. Померлим виявився чоловік 1953 року народження, який проживає в Києві в Дарницькому районі. При ньому були всі документи, банківські картки та особисті речі.

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    На залізничній станції у Києві виявлено тіло чоловіка
    На залізничній станції у Києві виявлено тіло чоловіка
    На залізничній станції у Києві виявлено тіло чоловіка
    На залізничній станції у Києві виявлено тіло чоловіка
    Фото: Інформатор

    На місці працювала поліція і слідчо-оперативна група. Скільки пролежало тіло чоловіка і причини смерті визначить слідство.

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