Надзвичайна подія в Ірпені: у відділі поліції застрелився 19-річний хлопець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірпінський відділ поліції Фото: Нацполіція

Хлопець був затриманий за підозрою у скоєнні замаху на умисне вбивство молодої пари

В місті Ірпінь 19-річний хлопець стріляв у молоду пару. Колишня дівчина нападника та її теперішній хлопець отримали травми потиличної частини голови. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Повідомлення на 102 надійшло о 22-й годині про те, що на одній з вулиць міста Ірпінь чути постріли. За казаною адресою одразу прибув наряд групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група. На місці події поліцейські з’ясували, що дівчині та хлопцю стріляли з травматичної зброї ззаду в голову. Потерпілих шпиталізовано. На місці події вилучені гільзи», - йдеться в повідомленні.

Працівники поліції встановили, що до скоєння замаху на умисне вбивство причетний 19-річний житель Гостомеля.

На його пошуки були орієнтовані наряди поліції. Упродовж години на одній з вулиць Гостомеля поліція затримала можливого нападника. Під час проведення поверхневого огляду працівники поліції виявили у нього предмет, схожий на пістолет.

«Враховуючи небезпечну поведінку зловмисника, поліція застосувала спеціальний засіб – кайданки - і доправила молодика до Ірпінського відділу поліції для складання процесуальних документів щодо затримання його в порядку ст. 208 КПК України та вилучення у нього зброї. У приміщенні поліції чоловік невідомим способом звільнив одну руку з кайданок, потім вихопив пістолет і почав ним погрожувати правоохоронцям. Усвідомлюючи небезпеку та на підставі ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейські оголили табельну вогнепальну зброю. В цей час чоловік зі зброєю в руках раптово повернув пістолет до скроні і вистрілив собі у голову», - розповіли в поліції.

Медикам не вдалося врятувати життя 19-річного чоловіка, він помер через декілька годин у лікарні.

Події, які відбувались у відділі поліції, зафіксовані камерами відеоспостереження.

Для з’ясування всіх обставин події, надання правової оцінки діям працівників поліції створена спеціальна комісія. Наразі триває службове розслідування. Працюють співробітники ДБР та УВБ. Керівництво поліції області взяло справу на особистий контроль.

На даний час відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.