Наїзд на дівчину-патрульну на Майдані: у поліції розповіли подробиці (відео)



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Молодик на викраденому автомобілі Toyota Prius збив патрульну поліцейську, яка намагалася його зупинити Фото: Інформатор

Постраждала дівчина знаходиться у лікарні в задовільному стані

Дівчина-патрульна, яку в неділю, 21 квітня, на Майдані Незалежності двоє молодиків збили автомобілем, госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Її стан оцінюється як задовільний.

Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції України.

«Вчора, о 23:50 на перехресті вулиць Хрещатик та Михайлівська екіпаж патрульної поліції відпрацьовував виклик «Хуліганство» – буянить нетвереза компанія. Прибувши на виклик, патрульні почали розбиратися в ситуації та встановлювати подробиці події. У цей час до службового автомобіля Toyota Prius раптово підбіг невідомий чоловік та сів за кермо службового авто. Далі різко натиснувши на педаль газу чоловік розпочав рух, при цьому збив патрульну поліцейську, яка намагалася його зупинити, та здійснив викрадення службового авто», - йдеться в повідомленні.

Через деякий час, в ході організованих заходів по переслідуванню, на Залізничному шосе, 7 викрадений службовий автомобіль було заблоковано та зупинено екіпажами патрульної поліції, зловмисника затримано згідно зі ст. 208 КПК.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Департаментом патрульної поліції проводиться перевірка.

Раніше повідомлялося, що в неділю, 21 квітня, в Києві на Майдані Незалежності стався трагічний інцидент. Двоє п'яних молодиків поранили на дівчину-патрульну, побили її і викрали поліцейський Prius.