У центрі Києва невідомий поранив поліцейського і викрав патрульне авто



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Злочинця затримали на Залізничному шосе в Києві

У неділю, 21 квітня, ближче до півночі, в центрі Києва сталася НП: невідомий поранив поліцейського і викрав автомобіль патрульних.

Про це повідомляє Київ оперативний в Telegram, публікуючи фото з місця події.

«Прямо зараз на Хрещатику, на Майдані Незалежності, невідомі поранили поліцейського і викрали поліцейський Toyota Prius. Поліцейському надають першу допомогу. Введено оперативний план «Сирена» по розшуку авто і осіб, які вчинили цей злочин», – йдеться у підписі до фото.

Трохи пізніше план-перехоплення було знято.

Злочинця затримали на Залізничному шосе в Києві.

У поліції зазначили, що на перехресті вулиць Хрещатик та Михайлівська екіпаж патрульної поліції відпрацьовував виклик – буянить нетвереза компанія.

Прибувши на виклик, патрульні почали розбиратися в ситуації та встановлювати подробиці події. У цей час до службового автомобіля Toyota Prius раптово підбіг невідомий чоловік та сів за кермо службового авто. Далі різко натиснувши на педаль газу чоловік розпочав рух, при цьому збив патрульну поліцейську, яка намагалася його зупинити, та здійснив викрадення службового авто.

Через деякий час, в ході організованих заходів по переслідуванню, на Залізничному шосе, 7, викрадений службовий автомобіль було заблоковано та зупинено екіпажами патрульної поліції, зловмисника затримано згідно ст. 208 КПК.

На місці працює СОГ.

Патрульну шпиталізовано до лікарні з попереднім діагнозом ЗЧМТ, СГМ. Її стан оцінюється як задовільний.

Департаментом патрульної поліції проводиться перевірка.