Напав із ножем: у Києві водій таксі викрав іноземця

У столиці в Шевченківському районі стався розбійний напад на іноземця

Поліція Києва затримала зловмисника, який вчинив розбійний напад та викрадення іноземця. Його спільника, із яким вони насильно утримували чоловіка у салоні авто, а потім, погрожуючи ножем, забрали сумку, розшукують. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. «Зловмисником виявився 34-річний киянин, судимий за вчинення аналогічного



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У столиці в Шевченківському районі стався розбійний напад на іноземця

Поліція Києва затримала зловмисника, який вчинив розбійний напад та викрадення іноземця. Його спільника, із яким вони насильно утримували чоловіка у салоні авто, а потім, погрожуючи ножем, забрали сумку, розшукують.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Зловмисником виявився 34-річний киянин, судимий за вчинення аналогічного злочину. Свою провину він повністю визнав.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України» – йдеться у повідомленні.

Підозрюваному обрана міра запобіжного заходу – тримання під вартою. Фігуранту та його спільнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Подія трапилася вночі у Шевченківському районі. Правоохоронці встановили, що двоє зловмисників чітко спланували злочин: водій таксі запропонував іноземцю, якого до цього кілька разів підвозив, подивитися Київ. Коли той погодився, у центрі вони підібрали спільника таксиста – і вже троє вирушили у напрямку проспекту Перемоги.

Дорогою вони почали вимагати у чоловіка гроші. Зрештою потерпілий віддав їм свої банківські картки: у двох різних місцях зловмисники намагалися зняти готівку, але їм не вдалося, бо власник назвав невірні пін-коди.

У результаті спільники з обох боків сіли на заднє сидіння до іноземця і погрожували йому ножем. Вкотре отримавши відмову, один зі зловмисників наніс пасажиру кілька ножових поранень.

Однак, потерпілий чинив опір та вибив заднє вікно в машині. Це привернуло увагу поліцейських, які їхали поруч.

Побачивши правоохоронців, зловмисники почали бігти. Одного із них оперативники затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, іншому вдалося втекти, його розшукують. Потерпілому відразу викликали «швидку», зараз він перебуває під наглядом лікарів.