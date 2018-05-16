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    Наркоділки, які вирощували в ангарі плантацію коноплі, постали перед судом

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    Плантація коноплі у прихованому ангарі
    Плантація коноплі у прихованому ангарі

    Утримувачам нарколабораторії загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років

    Київською місцевою прокуратурою №7 скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох зловмисників, які були викриті на незаконному зберіганні та вирощуванні наркотичної речовини - канабісу. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Як повідомлялося, за результатами обшуків, проведених у лютому поточного року за місцем проживання фігурантів, правоохоронці виявили прихований ангар, у якому зростало близько півтисячі кущів конопель. 

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    Наркоділки, які вирощували в ангарі плантацію коноплі, постали перед судом
    Наркоділки, які вирощували в ангарі плантацію коноплі, постали перед судом

    Обом утримувачам нарколабораторії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 309 та ч. 2 ст. 310 КК України (незаконне зберігання наркотичних засобів та незаконне вирощування конопель у кількості 50 і більше, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

    На даний час обвинувальний акт стосовно вказаних осіб направлено для розгляду до Броварського міськрайонного суду Київської області за місцем вчинення злочину.

    Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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