Найсильніші та найдотепніші: на фестивалі в центрі Києва виступлять зірки спорту і гумору



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Фестиваль «Kyiv Open Smile» відбудеться 16 червня

На відвідувачів чекають гумористичні та спортивні змагання

Показові виступи від найсильніших людей планети, змагання за Літній кубок від Студентської Ліги сміху Києва, стендап-виступи і телешоу: 16 червня з 12:00 до 20:00 в парку імені Тараса Шевченка пройде відкритий молодіжний фестиваль «Kyiv Open Smile» за участі зірок гумору та спорту.

Таку ініціативу громадської організації «Ліга Життя» підтримано розпорядженням Київської міської держадміністрації № 973.

Для відвідувачів також підготують ласощі на фудкортах, інтелектуально-гумористичні змагання, спортивні змагання за участю стронгменів, алею шаржів і гумористичної творчості, зону дитячих розваг, відкритий мікрофон та багато іншого.

Монтаж конструкцій для проведення події триватиме в парку із 16:00 15 червня до 09:00 16 червня. Демонтувати їх мають з 22:00 16 червня до 08:00 17 червня.

Вхід вільний.

Нагадаємо, 1 червня у Києві відбудеться Всеукраїнський велодень.