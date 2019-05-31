Найсильніші та найдотепніші: на фестивалі в центрі Києва виступлять зірки спорту і гумору
На відвідувачів чекають гумористичні та спортивні змагання
Показові виступи від найсильніших людей планети, змагання за Літній кубок від Студентської Ліги сміху Києва, стендап-виступи і телешоу: 16 червня з 12:00 до 20:00 в парку імені Тараса Шевченка пройде відкритий молодіжний фестиваль «Kyiv Open Smile» за участі зірок гумору та спорту.
Таку ініціативу громадської організації «Ліга Життя» підтримано розпорядженням Київської міської держадміністрації № 973.
Для відвідувачів також підготують ласощі на фудкортах, інтелектуально-гумористичні змагання, спортивні змагання за участю стронгменів, алею шаржів і гумористичної творчості, зону дитячих розваг, відкритий мікрофон та багато іншого.
Монтаж конструкцій для проведення події триватиме в парку із 16:00 15 червня до 09:00 16 червня. Демонтувати їх мають з 22:00 16 червня до 08:00 17 червня.
Вхід вільний.
Нагадаємо, 1 червня у Києві відбудеться Всеукраїнський велодень.