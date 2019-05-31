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    Найсильніші та найдотепніші: на фестивалі в центрі Києва виступлять зірки спорту і гумору

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    Фестиваль &laquo;Kyiv Open Smile&raquo; відбудеться 16 червня - Найсильніші та найдотепніші: на фестивалі в центрі Києва виступлять зірки спорту і гумору
    Фестиваль «Kyiv Open Smile» відбудеться 16 червня

    На відвідувачів чекають гумористичні та спортивні змагання

    Показові виступи від найсильніших людей планети, змагання за Літній кубок від Студентської Ліги сміху Києва, стендап-виступи і телешоу: 16 червня з 12:00 до 20:00 в парку імені Тараса Шевченка пройде відкритий молодіжний фестиваль «Kyiv Open Smile» за участі зірок гумору та спорту.

    Таку ініціативу громадської організації «Ліга Життя» підтримано розпорядженням Київської міської держадміністрації № 973.

    Для відвідувачів також підготують ласощі на фудкортах, інтелектуально-гумористичні змагання, спортивні змагання за участю стронгменів, алею шаржів і гумористичної творчості, зону дитячих розваг, відкритий мікрофон та багато іншого.

    Монтаж конструкцій для проведення події триватиме в парку із 16:00 15 червня до 09:00 16 червня. Демонтувати їх мають з 22:00 16 червня до 08:00 17 червня.

    Вхід вільний.

    Нагадаємо, 1 червня у Києві відбудеться Всеукраїнський велодень.

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