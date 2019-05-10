НАЗК склало 26 протоколів стосовно проректора Київського політехнічного інституту



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Проректор НТУУ «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» Петро Ковальов

Петро Ковальов підозрюється в правопорушеннях, пов’язаних із корупцією

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 26 протоколів про адміністративні правопорушення, складених стосовно проректора НТУУ «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» Петра Ковальова, які стосуються недотримання вимог закону «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

«Петро Ковальов, перебуваючи на посаді проректора з адміністративно-господарської роботи, протягом 2018 року в умовах реального конфлікту інтересів укладав договори на виконання робіт, надання послуг та постачання матеріалів під час проведення ремонтних робіт навчальних корпусів та гуртожитків університету, а також оздоровчого комплексу «Маяк» з ТОВ «Новобуд-3», засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником якого є його близька особа – рідний брат. Всього договорів було підписано на суму близько 2 мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні.

За даними НАЗК, своїми діями Ковальов вчинив адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією, відповідальність за які передбачено частинами першою та другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Національне агентство також зазначає, що складення протоколу і передача його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення у судовому порядку.

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