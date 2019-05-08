Остання надія борців з корупцією. Хто така суддя Танасевич?

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич після перших зборів суддів Вищого антикорупційного суду Фото: УНІАН

Хто очолив Антикорупційний суд. Досьє на голову та її заступника

Початок роботи Антикорупційного суду - остання надія для борців з корупцією. На те, що ця інстанція може стати дієвим інструментом для довгоочікуваних «посадок» топ-корупціонерів, сподіваються навіть очільники Антикорупційної прокуратури та Антикорупційного бюро, які давно ворогують між собою. Цей суд розглядатиме лише корупційні справи, які розслідує НАБУ. Очікується, що інстанція запрацює вже з 5 вересня цього року, і їй відразу передадуть понад дві сотні справ, розгляд яких зараз відкладається.

Антикорупційний суд створений ще 28 червня 2018 року, однак 38 суддів до нього призначили лише 11 квітня - після конкурсу, який розтягнувся майже на півроку. Суддів відбирали на спеціальному конкурсі. 19 березня Вища рада правосуддя передала президенту на затвердження переможців. За наполяганням західних партнерів та Міжнародного валютного фонду вирішальне слово у відборі мала Громадська рада міжнародних експертів: фактично вони отримали право вето щодо будь-якого кандидата. Саме експерти на фінальних стадіях відбору відсіяли 42 претенденти, щодо доброчесності та походження статків яких мали сумніви. З 38 призначених людей 22 раніше працювали суддями, 13 - адвокатами, ще троє - науковці. Вищий антикорупційний суд складається з першої інстанції - 27 суддів, та апеляційної палати - 11 суддів.

Вчора ж було визначено голову суду та її заступника. Очільницею Вищого антикорупційного суду стала Олена Танасевич, а її заступником – Євген Крук. Термін перебування на цих посадах – три роки. Танасевич обрали з третьої спроби, адже під час першого і другого голосування суддів нікому з претендентів не вдалося набрати необхідної більшості – 19 голосів. У підсумку Танасевич набрала 23 з 38 голосів.

У професійних колах обрання Танасевич та Крука оцінюють по-різному і однозначної думки про цих суддів немає. Високопосадове джерело у прокурорському середовищі так прокоментувало «Главкому» вибори керівників суду: «І про Танасевич, і про Крука чую вперше. Дуже дивно, що обрали тих людей, про яких ніхто ніколи не чув і не знав. На мою думку, певно, у цих призначень є режисери…».

Водночас інше джерело «Главкома»у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж визнало, що ці люди – «темні конячки». «Ми взагалі нічого не знаємо про цих людей. Знаю, що колеги з НАБУ намагалися якось вплинути на процес, хотіли, щоб Антикорупційний суд очолила лояльна людина. Знаю, що збирали досьє на суддів...», - зазначив інсайдер.

Учасники перших зборів суддів Вищого антикорупційного суду в Києві, 7 травня 2019 року. Фото: УНІАН

Землевласниця і дружина бізнесмена

Олена Танасевич, яка під час конкурсу до Антикорупційного суду набрала найвищий бал з усіх претендентів, народилась у 1982 році у Харкові. Там і здобула освіту: спершу навчалась у Харківському педагогічному університеті імені Сковороди, другу освіту отримала у Харківській юридичній академії. З 2002 року працювала юристом, потім помічником судді. Стаж роботи суддею – сім років (з 2012-го), весь цей час працювала у Печенізькому районному суді Харківщини. У минулому році захистила дисертацію - здобула ступінь кандидата юридичних наук. У науковому виданні «Вісних Державного Херсонського університету» міститься стаття за авторством Танасевич «Окремі аспекти матеріальної відповідальності роботодавця за порушення трудових прав працівника у світлі статті 55 Конституції України». Танасевич вільно володіє англійською мовою.

Чоловік Танасевич Михайло має бізнес у Харкові. Сім’я виховує сина Серафима – вірогідно, назвали на честь прадідуся хлопчика, адже батька Олени звати Віталій Серафімович Немикін.

Родину Танасевич можна назвати заможною. Згідно з декларацією, у її власності є аж 24 земельні ділянки, розміри яких від 2 до 8 гектарів. До слова, Олена неохоче коментує походження цієї власності: «Землю вказано в декларації. Вона пройшла повну перевірку Національним агентством із питань запобігання корупції». Крім того, у родини є дві квартири у Харкові та три комерційні компанії.

Платня судді пані Танасевич у 2017 році склала 220 тисяч на рік, а в 2018-му - 245 тисяч, а чоловік же задекларував зарплату у 129 тис. грн.

Сім’я Танасевич володіє компаніями «Енергетична альтернатива» (частка 50%), «Серафім Солар Україна» (часткою у 100%), та «Євро Енерджи» (частка 50%). Згідно з даними сервісу Youcontrol, зареєстрована у Харкові «Серафім Солар Україна» надає послуги з торгівлі електроенергією, зареєстрована у Києві «Євро Енерджи» - з електротехнічних та монтажних робіт, а також вирощування зернових та технічних культур. «Енергетична альтернатива» зареєстрована у Харкові, сфера надання послуг схожі: вирощування агрокультур, будівельно-монтажні роботи.

Згідно з декларацією Танасевич, родина має Peugeot 107, а також Daewoo Sens та SsangYong Actyon.

Сестра голови Антикорупційного суду Ольга Малахова працює у виконавчій службі області.

Про батька Танасевич Віталія Немикіна відомо, що він - підполковник міліції, понад 25 років працював в УБОЗ Харківській області. 2002 року балотувався до Верховної Ради у мажоритарному виборчому окрузі від Всеукраїнського об’єднання лівих «Справедливість». Вибори програв. Пізніше, у 2005 році, Немикін публічно звертався до тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка із проханням почистити харківську міліцію від «перевертнів у погонах».

Немикіни – впливове харківське прізвищем

У кількох своїх деклараціях Олена Танасевич вказує чоловіка та сина, у ЗМІ є інформація про її батька, проте будь-які відомості про матір голови Антикорупційного суду відсутні. Поза тим прізвище Немикіни – відоме у Харкові. У шостому та сьомому скликанні Харківської обласної ради працювала депутат Людмила Немикіна. Нині їй близько 58 років. Збіг очевидний: прізвище, місто проживання та вік: Олена Танасевич годиться їй у доньки.

В облраді Немикіна очолювала ключову комісію – з питань бюджету. У зв’язку з тим, що головний фінансовий документ області впродовж кількох років проходив через її руки, вона у 2015 році потрапила у рейтинг Топ-20 найвпливовіших харків’янок.

Людмила Немикіна – економіст за освітою (закінчила Харківський інженерно-економічний інститут). Працювала бухгалтером в різних підприємствах країни і регіону, 1997 по 2004 рік працювала на керівних посадах у ВАТ «Харківський завод ізоляційних та азбестоцементних матеріалів».

Відповідно до даних, що містяться у декларації Немикіної за 2018 рік, їй належить: земельна ділянка, житловий будинок та гараж (під Харковом), а також квартира у Харкові. Їздить вона на «Мерседесі» GL 500 4 MATIC 2011-го року випуску; є кінцевим бенефіціарним власником трьох компаній у Харкові, має права на дві торговельні марки. За минулий рік заробила понад 4 млн грн.

Втім, жодних підтверджень зв’язку Людмили Немикіної та Олени Танасевич немає.

Робота без роботи

Згідно інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень, останнє рішення суддя Олена Танасевич ухвалила 11 травня 2017 року.

Керівник апарату Печенізького районного суду Харківської області Віталіна Стадник так пояснила «Главкому» ситуацію: «Олена Танасевич з травня 2012 року була призначена на посаду указом президента у межах 5-річного строку. По закінченні цього терміну її не звільняли, вони числилась у штаті, однак не виносила рішень».

На сайті Печенізького райсуду наразі висить оголошення про вакансію судді – звільнилось місце 6 травня.

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Якщо ж проглянути перелік рішень, які впродовж останнього року ефективної роботи у суді виносила Танасевич, можна помітити, що більшість з них стосувались цивільних справ. Так, за 2017 рік пані Олена всього винесла 81 рішення, з них у цивільних справах – 52, у кримінальних – 19 і у адміністративних – 10. Серед іншого вона виносила рішення про розірвання шлюбу; ухвалила рішення про стягнення заборгованості (у розмірі близько 46 тис. грн) за кредитним договором з особи на користь Приватбанку; призначила психіатричну експертизу підозрюваному у крадіжці, чия поведінка, як стверджують свідки, змінилась після кодування від алкоголізму; винесла рішення про покарання чоловіка, який бив свою співмешканку. Натомість похвалитися великою досвідченістю у розгляді справ, що мають стосунок до статті Кримінального кодексу – «хабарництво» (ст. 368), суддя не може.

Таємничий Крук

Заступник голови Антикорупційного суду Євген Крук народився у 1982 році. Випускник Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка, перед тим навчався у престижній київській школі №57. Займався адвокатською діяльністю з 2006 року. Раніше працював юрисконсультом і начальником Департаменту міжнародного, приватного та фінансового права в столичному адвокатському об'єднанні «Солдатенко, Ситнюк та партнери». Саме у цій конторі він отримав за 2017 рік зарплату у 107 тис. грн. Мав і інші джерела доходу: згідно з декларацією Крука за 2017 рік, він також отримував гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами: 53 та 26 тис. грн.

Заступник голови Антикорупційного суду Євген Крук

Крук має дві квартири в Києві, також йому належить садовий будинок у Вишгородському районі (на 143,6 квадратні метри), там само - сауна з літньою кухнею (50 квадратні метри). Згідно з даними на 2017 рік, їздить новоспечений суддя на Мitsubishi Lancer 2005 року випуску. Заощадження має порівняно скромні.

«За свою адвокатську практику я усвідомив, що не в силах допомогти абсолютно всім тим, хто цього потребує та самотужки побороти прояви корумпованості в країні. Проте, я впевнений, що на посаді судді Вищого антикорупційного суду я зможу стати своєрідним стовпом, опорою для всіх тих, хто очікує справедливості», - йдеться у мотиваційному листі, який Крук написав, коли був кандидатом на посаду судді.

За кандидатуру Крука на посаду заступника голови ВАС проголосували 22 судді.

За даними ЗМІ, мати одного з головних антикорупційних суддів працює вчителькою у київській школі, остання робота батька – менеджер столичної торгівельної фірми.

Як вказав сам Крук у себе на сторінці у Facebook, в особистому житті у нього «все складно».

Наталія Сокирчук, «Главком»