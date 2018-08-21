Названо забруднені водойми і пляжі столиці (список)



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Пляж на Дніпрі у Києві

Проби води на низці київських пляжів показали негативний результат

За результатами санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах Києва, де можливий відпочинок із купанням, проведених ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України», не відповідає вимогам низка пляжів. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

Так, забрудненими є пляжі:

«Дитячий»

«Венеція»

«Молодіжний»

«Золотий»

«Передмістна Слобідка»

«Центральний»

«Райдуга»

«Тельбін»

«Веселка»

«Чорторий»

«Галерний»

«Пуща-Водиця»

«Вербний».

За результатами санітарно-хімічних досліджень проби води відкритих водойм, не відповідають вимогам пляж «Тельбін» та «Райдуга».

Проби води з питних фонтанчиків, що функціонують в зонах рекреації (пляжах) Києва, відібрані на пляжі «Золотий», «Молодіжний», «Венеція», «Веселка», «Дитячий» відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».