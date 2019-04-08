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    Неділя у Києві: 100 крадіжок і 9 грабежів

    • Розсилка
    Неділя у Києві: 100 крадіжок і 9 грабежів

    За добу у столиці сталося майже 200 злочинів

    За минулу добу, 7 квітня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 193 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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    Серед правопорушень:

    • розбійні напади — 1;
    • грабежі — 9;
    • хуліганства — 7;
    • крадіжки — 102;
    • незаконні заволодіння автотранспортом — 1.

    У поліції додали, що у 35 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, на вулиці Києва вийшли додаткові групи правоохоронців, аби попередити вуличну злочинність, яка може зрости з настанням теплої погоди.

    Так, щодня в Києві вулиці додатково патрулюватимуть чотири мобільні групи із 10 правоохоронців у кожній: офіцер поліції діалогу та дев’ять працівників поліції особливого призначення і тактико-оперативного реагування.

    Прибуваючи на спецавтомобілях, які будуть припарковані у центрі території патрулювання, вони розподілятимуться на наряди і в пішому порядку відпрацьовуватимуть відведену ділянку.

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