Неділя у Києві: 100 крадіжок і 9 грабежів



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За добу у столиці сталося майже 200 злочинів

За минулу добу, 7 квітня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 193 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед правопорушень:

розбійні напади — 1;

грабежі — 9;

хуліганства — 7;

крадіжки — 102;

незаконні заволодіння автотранспортом — 1.

У поліції додали, що у 35 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, на вулиці Києва вийшли додаткові групи правоохоронців, аби попередити вуличну злочинність, яка може зрости з настанням теплої погоди.

Так, щодня в Києві вулиці додатково патрулюватимуть чотири мобільні групи із 10 правоохоронців у кожній: офіцер поліції діалогу та дев’ять працівників поліції особливого призначення і тактико-оперативного реагування.

Прибуваючи на спецавтомобілях, які будуть припарковані у центрі території патрулювання, вони розподілятимуться на наряди і в пішому порядку відпрацьовуватимуть відведену ділянку.