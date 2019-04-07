Поліція посилила патрулювання у Києві
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Розсилка
Щодня в Києві вулиці додатково патрулюватимуть чотири мобільні групи із 10 правоохоронців у кожній
На посилене патрулювання заступили «мобільні групи швидкого реагування»
На вулиці Києва у суботу вийшли додаткові групи правоохоронців, аби попередити вуличну злочинність, яка може зрости з настанням теплої погоди.
Як повідомили у столичній поліції, на посилене патрулювання заступили «мобільні групи швидкого реагування».
«Відпрацювання вулиць столиці сьогодні стартує із центральної частини міста та території біля залізничного вокзалу. Загалом додаткові патрулі спецпризначенців нестимуть службу у різних районах Києва», - йдеться у повідомленні.
За словами глави столичної поліції Андрія Крищенка, такі заходи пов’язані з настанням теплої погоди, коли рівень вуличної злочинності зазвичай збільшується.
Так, щодня в Києві вулиці додатково патрулюватимуть чотири мобільні групи із 10 правоохоронців у кожній: офіцер поліції діалогу та дев’ять працівників поліції особливого призначення і тактико-оперативного реагування.
«Прибуваючи на спецавтомобілях, які будуть припарковані у центрі території патрулювання, вони розподілятимуться на наряди і в пішому порядку відпрацьовуватимуть відведену ділянку», - додали у поліції.