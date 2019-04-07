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    Поліція посилила патрулювання у Києві

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    <p>Щодня в Києві вулиці додатково патрулюватимуть чотири мобільні групи із 10 правоохоронців у кожній</p> - Поліція посилила патрулювання у Києві

    Щодня в Києві вулиці додатково патрулюватимуть чотири мобільні групи із 10 правоохоронців у кожній

    Фото: поліція Києва

    На посилене патрулювання заступили «мобільні групи швидкого реагування»

    На вулиці Києва у суботу вийшли додаткові групи правоохоронців, аби попередити вуличну злочинність, яка може зрости з настанням теплої погоди.

    Як повідомили у столичній поліції, на посилене патрулювання заступили «мобільні групи швидкого реагування».

    «Відпрацювання вулиць столиці сьогодні стартує із центральної частини міста та території біля залізничного вокзалу. Загалом додаткові патрулі спецпризначенців нестимуть службу у різних районах Києва», - йдеться у повідомленні.

    За словами глави столичної поліції Андрія Крищенка, такі заходи пов’язані з настанням теплої погоди, коли рівень вуличної злочинності зазвичай збільшується.

    Так, щодня в Києві вулиці додатково патрулюватимуть чотири мобільні групи із 10 правоохоронців у кожній: офіцер поліції діалогу та дев’ять працівників поліції особливого призначення і тактико-оперативного реагування.

    «Прибуваючи на спецавтомобілях, які будуть припарковані у центрі території патрулювання, вони розподілятимуться на наряди і в пішому порядку відпрацьовуватимуть відведену ділянку», - додали у поліції.

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