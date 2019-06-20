Негрич запропонував шкільні спортмайданчики зробити безпечнішими



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Депутат Київради Микола Негрич

Школи мають стати територіями безпеки для дітей, зазначив депутат Микола Негрич

Встановити камери спостереження та цілодобове освітлення на спортивних майданчиках, які знаходяться на територіях шкіл, пропонує депутат Київради Микола Негрич.

Він зазначив, що встановлення камер – це насамперед безпека дітей.

«Школи мають стати територіями безпеки для наших дітей, щоб вони мали можливість там відпочивати, спілкуватися, гратися із друзями та займатися спортом. Ми всі добре розуміємо, що влітку на спортивних майданчиках біля шкіл відпочивають не лише діти. Найчастіше вони вдень закриті, а вночі там розпивають алкоголь молодики. Щоб такого не було, пропоную встановити на територіях майданчиків камери спостереження. А також відкрити їх для дітей та дорослих до 22:00», – заявив Негрич.

Також біля шкіл має бути цілодобове освітлення, додав він.

«Діти повинні мати можливість відпочивати та займатись спортом на сучасних майданчиках не тільки у період навчального року. Спорт має бути доступний увесь рік. Вже кілька років ми встановлюємо у дворах спортивні сучасні майданчики для занять із воркауту. Переконаний, що і за ними потрібно посилити нагляд – не хочеться, аби їх знищили вандали за літо», – зазначив Негрич.

Як відомо, цьогоріч на ремонти та оснащення київських шкіл було виділено 2,5 млрд гривень. Уже у червні в школах столиці розпочались планові ремонти, які мають закінчити до початку навчального року.

Також у рамках програми «Безкоштовний спорт доступний кожному» в Києві встановили кілька сотень спортивних майданчиків для занять із воркауту.