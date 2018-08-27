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    «Нехай подякує, що не задушив подушкою». Актор із «Сватів» побив дружину

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    <span>Актор Кошелєв побив жінку</span> - «Нехай подякує, що не задушив подушкою». Актор із «Сватів» побив дружину
    Актор Кошелєв побив жінку

    Актор зазначив, що жінка кинулася на нього з ножем

    Актор із серіалу «Свати-6» В'ячеслав Кошелев та столичного академічного театру на Липках жорстко побив свою дружину. Знімки з жінкою він спочатку опублікував на своїй Facebook-сторінці, проте пізніше видалив їх. 

    «І ось як я її прикрасив, нехай подякує, що не задушив подушкою, нехай тепер полежить у нейрохірургії, подумає», - цитує видання слова актора. 

    Дружиною актора є Олена Савченко, яка підтвердила факт побиття. За фактом інциденту було порушено кримінальну справу.

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    Кошелев заявив, що жінка кинулася на нього з ножем, вирішивши помститися за розлучення.

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    «Я розлучився з дружиною, вона мстить за розлучення. Нефіг кидатися з ножем, коли психуєш», - зазначив він у коментарі до знімків.

    При цьому постраждала стверджує, що причиною побиття стали його зламані сигарети.

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