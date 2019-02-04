Невідомі обстріляли київський офіс спілки журналістів



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Київська регіональна організація Національної спілки журналістів України знаходиться у будівлі на вул. Хрещатик, 10

Пошкоджено вікно-вітрину в офісі київської організації НСЖУ

Невідомі обстріляли вікно в офісі Київської регіональної організації Національної спілки журналістів України. Про це повідомила прес-служба НСЖУ.

Подія трапилася вночі проти 1 лютого. Пошкоджене вікно-вітрину в НСЖУ виявили вже наприкінці робочого дня й одразу звернулися до правоохоронців.

«У поліції заявили, що дивуватися немає чого: приміщення в самісінькому центрі Києва, на вулиці Хрещатик (Хрещатик, 10. – Ред.), де стрілянина – не дивина. У місті останнім часом з’ясування стосунків з використанням вогнепальної зброї (а за попередніми висновками, мова йде саме про бойову, а не травматичну зброю) трапляється досить часто», – розповіла відповідальний секретар столичної організації НСЖУ Алла Малієнко.

Нині правоохоронці з’ясовують обставини події, зокрема досліджують записи з камер спостереження.

«Ми ж думаємо, де відшукати гроші на заміну вікна – за попередніми підрахунками, збитків завдано на суму 15–20 тисяч гривень», – каже Малієнко.