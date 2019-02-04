  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Невідомі обстріляли київський офіс спілки журналістів

    • Розсилка
    Київська регіональна організація Національної спілки журналістів України знаходиться у будівлі на вул. Хрещатик, 10 - Невідомі обстріляли київський офіс спілки журналістів
    Київська регіональна організація Національної спілки журналістів України знаходиться у будівлі на вул. Хрещатик, 10

    Пошкоджено вікно-вітрину в офісі київської організації НСЖУ

    Невідомі обстріляли вікно в офісі Київської регіональної організації Національної спілки журналістів України. Про це повідомила прес-служба НСЖУ.

    Подія трапилася вночі проти 1 лютого. Пошкоджене вікно-вітрину в НСЖУ виявили вже наприкінці робочого дня й одразу звернулися до правоохоронців.

    «У поліції заявили, що дивуватися немає чого: приміщення в самісінькому центрі Києва, на вулиці Хрещатик (Хрещатик, 10. – Ред.), де стрілянина – не дивина. У місті останнім часом з’ясування стосунків з використанням вогнепальної зброї (а за попередніми висновками, мова йде саме про бойову, а не травматичну зброю) трапляється досить часто», – розповіла відповідальний секретар столичної організації НСЖУ Алла Малієнко.

    Нині правоохоронці з’ясовують обставини події, зокрема досліджують записи з камер спостереження.

    «Ми ж думаємо, де відшукати гроші на заміну вікна – за попередніми підрахунками, збитків завдано на суму 15–20 тисяч гривень», – каже Малієнко.

    Читайте також
    Київ кримінал зброя поліція НСЖУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ