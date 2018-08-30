Невідомі у Києві підпалили книгарню та жорстоко побили продавця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція на місці інциденту

Коли продавець був майже без свідомості, нападники підпалили приміщення зсередини

У середу ввечері в Києві на вулиці Будівельників (станція метро «Дарниця») невідомі підпалили книжковий магазин, а продавця побили.

Про це повідомляє телеканал 112.ua.

«Чоловіка дуже сильно побили, його госпіталізували. У нього безліч ударів і гематом, можливо струс мозку», - йдеться в повідомленні.

За словами директора магазину, нападники зайшли в магазин і попросили показати книгу «дарунок вчителю». Коли продавець відвернувся, чоловіки вдарили його в спину. Коли впав - почали бити його ногами.

Коли продавець був майже без свідомості, нападники підпалили приміщення зсередини. Приміщення сильно обгоріло: згоріли комп'ютер і каса.

Зараз магазин закритий, в ньому проводять слідчі дії. Поліція наразі не коментувала інцидент.

Нагадаємо, декілька днів тому у столиці «коктейлем Молотова» підпалили автівку: машина вигоріла дотла.