Невідомі у Києві підпалили книгарню та жорстоко побили продавця
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Розсилка
Коли продавець був майже без свідомості, нападники підпалили приміщення зсередини
У середу ввечері в Києві на вулиці Будівельників (станція метро «Дарниця») невідомі підпалили книжковий магазин, а продавця побили.
Про це повідомляє телеканал 112.ua.
«Чоловіка дуже сильно побили, його госпіталізували. У нього безліч ударів і гематом, можливо струс мозку», - йдеться в повідомленні.
За словами директора магазину, нападники зайшли в магазин і попросили показати книгу «дарунок вчителю». Коли продавець відвернувся, чоловіки вдарили його в спину. Коли впав - почали бити його ногами.
Коли продавець був майже без свідомості, нападники підпалили приміщення зсередини. Приміщення сильно обгоріло: згоріли комп'ютер і каса.
Зараз магазин закритий, в ньому проводять слідчі дії. Поліція наразі не коментувала інцидент.
Нагадаємо, декілька днів тому у столиці «коктейлем Молотова» підпалили автівку: машина вигоріла дотла.