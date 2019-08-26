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    Невідомий у центру Києві вистрілив з гранатомета у будівлю «Мостобуду»

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    Відстріляний тубус гранатомета на місці обстрілу - Невідомий у центру Києві вистрілив з гранатомета у будівлю «Мостобуду»
    Відстріляний тубус гранатомета на місці обстрілу
    Фото: Інформатор

    Зловмисник влучив у фасад на четвертому поверсі

    В ніч проти понеділка, 26 серпня, невідомий вистрілив із гранатомета у фасад будівлі ПАТ «Мостобуд», що розташовується у Києві на вулиці Паньківській 5.

    Про це з місця злочину повідомляє Інформатор.

    Повідомлення про звук, схожий на вибух, на вулиці Паньківській надійшло від користувачів Facebook близько 1 години ночі. На місці інциденту поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі. Під час відпрацювання було виявлено відстріляний тубус гранатомета.

    Зловмисник влучив у фасад будівлі на четвертому поверсі. Інформації про жертв та постраждалих внаслідок інциденту на даний момент немає.

    Що саме знаходилося у пошкодженому офісі наразі невідомо.

    До слова, нещодавно на столичних Теремках за дивних обставин жінка отримала поранення.

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