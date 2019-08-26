Невідомий у центру Києві вистрілив з гранатомета у будівлю «Мостобуду»
Зловмисник влучив у фасад на четвертому поверсі
В ніч проти понеділка, 26 серпня, невідомий вистрілив із гранатомета у фасад будівлі ПАТ «Мостобуд», що розташовується у Києві на вулиці Паньківській 5.
Про це з місця злочину повідомляє Інформатор.
Повідомлення про звук, схожий на вибух, на вулиці Паньківській надійшло від користувачів Facebook близько 1 години ночі. На місці інциденту поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі. Під час відпрацювання було виявлено відстріляний тубус гранатомета.
Зловмисник влучив у фасад будівлі на четвертому поверсі. Інформації про жертв та постраждалих внаслідок інциденту на даний момент немає.
Що саме знаходилося у пошкодженому офісі наразі невідомо.
До слова, нещодавно на столичних Теремках за дивних обставин жінка отримала поранення.