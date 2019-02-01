Невідомий «замінував» лікарню на Оболоні



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На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи Фото: Київ оперативний

Спеціалісти ретельно перевіряють будівлю лікарні та прилеглу до неї територію

Сьогодні, 1 лютого, о 9:00 до поліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кондратюка в Оболонському районі Києва у медичній установі закладено вибухівку. На місце події негайно виїхали усі профільні служби. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Йдеться про міську клінічну лікарню №8.

Наразі спеціалісти ретельно перевіряють будівлю та прилеглу до неї територію.

Інформацію внесено до Єдиного журналу обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана відповідна правова кваліфікація події. Працівники поліції проводять заходи для встановлення особи, яка повідомила про замінування.

Нагадаємо, 31 січня вранці до поліції надійшло повідомлення про мінування станції метро «Майдан Незалежності». Станцію було закрито на вхід та вихід пасажирів. В результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

30 січня у поліцію Києва надійшло повідомлення про замінування Київської міської психіатричної лікарні№1 імені І. П. Павлова. Це вже друге повідомлення про вибухівку у цій медичній установі. 28 січня повідомлялося, що невідомий «замінував» психлікарню у Києві