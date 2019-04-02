Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)



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Демонтаж незаконного кіоску Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

Комунальники очищують Київ від незаконних споруд

Минулого тижня (25-29 березня) у Києві було демонтовано 28 незаконних тимчасових споруд. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

Демонтаж проводився комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС, які на вимогу столичної влади самостійно прибрали свої об’єкти.

Так, було демонтовано:

1 павільйон на вул. Милославській, 39/48

1 всесезонний майданчик на вул. акад. Єфремова, 3

1 кіоск на вул. архітектора Вербицького, 28-а

1 павільйон на вул. Закревського, 25/1

1 всесезонний майданчик на вул. Празькій, 34-а

1 лавка-автопричеп на просп. акад. Палладіна, 24

1 кіоск на на ст. м. «Героїв Дніпра», кінцева зупинка тр. № 16

1 кіоск на просп. Героїв Сталінграду, 65

1 лавка-автопричеп на розі вул. Дмитрівської, 2 та О. Гончара

1 павільйон на Харківському шосе біля зуп. «Тростянецька»

1 всесезонний майданчик на просп. Відрадному, 6/1

1 всесезонний майданчик на Мінському шосе, 6-б

1 лавка-автопричеп на просп. Маяковського, 75/2

1 павільйон на вул. Нижньоключовій, 12

1 металевий навіс на вул. Г. Хоткевича, 34

1 лавка-автопричеп на вул. Ю. Іллєнка, 36/1

1 ролет на бул. Вигурівському, 4

1 кіоск на вул. Васильківській, 17

1 кіоск на просп. Оболонському, 14-в

1 павільйон на пров. Карельскому, 5, біля АЗС

1 лавка-автопричеп на розі вул. Багговутівської, 1 та вул. Пугачова

2 незаконних гаражі на пров. Тихонівському, 18-б

1 павільйон на розі вул. Харченка та вул. Автотранспортної, мкр. Бортничі

1 лавка-автопричеп на просп. Бажана, біля ст. м. «Осокорки»

1 павільйон на бул. Дружби Народів, 34/2

1 всесезонний майданчик на вул. Новозабарській, 20

1 лавка-автопричеп на просп. Оболонському, 52.





Як повідомлялося, 7 березня працівники «Київблагоустрою» зазнали нападу на Повітрофлотському проспекті під час демонтажу незаконної споруди.