  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)

    • Розсилка
    Демонтаж незаконного кіоску - Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)
    Демонтаж незаконного кіоску
    Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

    Комунальники очищують Київ від незаконних споруд

    Минулого тижня (25-29 березня) у Києві було демонтовано 28 незаконних тимчасових споруд. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

    Демонтаж проводився комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС, які на вимогу столичної влади самостійно прибрали свої об’єкти.

    Так, було демонтовано:

    • 1 павільйон на вул. Милославській, 39/48
    • 1 всесезонний майданчик на вул. акад. Єфремова, 3
    • 1 кіоск на вул. архітектора Вербицького, 28-а
    • 1 павільйон на вул. Закревського, 25/1
    • 1 всесезонний майданчик на вул. Празькій, 34-а
    • 1 лавка-автопричеп на просп. акад. Палладіна, 24
    • 1 кіоск на на ст. м. «Героїв Дніпра», кінцева зупинка тр. № 16
    • 1 кіоск на просп. Героїв Сталінграду, 65
    • 1 лавка-автопричеп на розі вул. Дмитрівської, 2 та О. Гончара
    • 1 павільйон на Харківському шосе біля зуп. «Тростянецька»
    • 1 всесезонний майданчик на просп. Відрадному, 6/1
    • 1 всесезонний майданчик на Мінському шосе, 6-б
    • 1 лавка-автопричеп на просп. Маяковського, 75/2
    • 1 павільйон на вул. Нижньоключовій, 12
    • 1 металевий навіс на вул. Г. Хоткевича, 34
    • 1 лавка-автопричеп на вул. Ю. Іллєнка, 36/1
    • 1 ролет на бул. Вигурівському, 4
    • 1 кіоск на вул. Васильківській, 17
    • 1 кіоск на просп. Оболонському, 14-в
    • 1 павільйон на пров. Карельскому, 5, біля АЗС
    • 1 лавка-автопричеп на розі вул. Багговутівської, 1 та вул. Пугачова
    • 2 незаконних гаражі на пров. Тихонівському, 18-б
    • 1 павільйон на розі вул. Харченка та вул. Автотранспортної, мкр. Бортничі
    • 1 лавка-автопричеп на просп. Бажана, біля ст. м. «Осокорки»
    • 1 павільйон на бул. Дружби Народів, 34/2
    • 1 всесезонний майданчик на вул. Новозабарській, 20
    • 1 лавка-автопричеп на просп. Оболонському, 52.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)
    Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)


    Як повідомлялося, 7 березня працівники «Київблагоустрою» зазнали нападу на Повітрофлотському проспекті під час демонтажу незаконної споруди.

    Читайте також
    Київ благоустрій МАФи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ