Незаконні кіоски, лавки-автопричепи: за тиждень демонтовано 28 МАФів (фото)
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Розсилка
Демонтаж незаконного кіоску
Фото: Андрій Андрєєв, Facebook
Комунальники очищують Київ від незаконних споруд
Минулого тижня (25-29 березня) у Києві було демонтовано 28 незаконних тимчасових споруд. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.
Демонтаж проводився комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС, які на вимогу столичної влади самостійно прибрали свої об’єкти.
Так, було демонтовано:
- 1 павільйон на вул. Милославській, 39/48
- 1 всесезонний майданчик на вул. акад. Єфремова, 3
- 1 кіоск на вул. архітектора Вербицького, 28-а
- 1 павільйон на вул. Закревського, 25/1
- 1 всесезонний майданчик на вул. Празькій, 34-а
- 1 лавка-автопричеп на просп. акад. Палладіна, 24
- 1 кіоск на на ст. м. «Героїв Дніпра», кінцева зупинка тр. № 16
- 1 кіоск на просп. Героїв Сталінграду, 65
- 1 лавка-автопричеп на розі вул. Дмитрівської, 2 та О. Гончара
- 1 павільйон на Харківському шосе біля зуп. «Тростянецька»
- 1 всесезонний майданчик на просп. Відрадному, 6/1
- 1 всесезонний майданчик на Мінському шосе, 6-б
- 1 лавка-автопричеп на просп. Маяковського, 75/2
- 1 павільйон на вул. Нижньоключовій, 12
- 1 металевий навіс на вул. Г. Хоткевича, 34
- 1 лавка-автопричеп на вул. Ю. Іллєнка, 36/1
- 1 ролет на бул. Вигурівському, 4
- 1 кіоск на вул. Васильківській, 17
- 1 кіоск на просп. Оболонському, 14-в
- 1 павільйон на пров. Карельскому, 5, біля АЗС
- 1 лавка-автопричеп на розі вул. Багговутівської, 1 та вул. Пугачова
- 2 незаконних гаражі на пров. Тихонівському, 18-б
- 1 павільйон на розі вул. Харченка та вул. Автотранспортної, мкр. Бортничі
- 1 лавка-автопричеп на просп. Бажана, біля ст. м. «Осокорки»
- 1 павільйон на бул. Дружби Народів, 34/2
- 1 всесезонний майданчик на вул. Новозабарській, 20
- 1 лавка-автопричеп на просп. Оболонському, 52.
Як повідомлялося, 7 березня працівники «Київблагоустрою» зазнали нападу на Повітрофлотському проспекті під час демонтажу незаконної споруди.