Комунальникам лише з другої спроби після бійки вдалося демонтувати «наливайку»



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Демонтаж літнього майданчика на Повітрофлотському, 55 Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

На демонтажників з кулаками напали любителі випить

Працівники «Київблагоустрою» зазнали нападу на Повітрофлотському проспекті під час демонтажу незаконної споруди. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

«Хто б міг подумати, що звичайнісінький літній майданчик при барі «Київблагоустрою» доведеться демонтувати лише з другої спроби. Бо напередодні ввечері гуртом на захист «годівника» - власника оцієї незаконної геометричної конструкції на Повітрофлотському, 55 стала ціла банда тамтешніх алконавтів», - написав він.

За його словами, «за налиту пайку у 100 грамів немита гопота пішла на наших працівників з кулаками та погрозами. Була бійка».

Сьогодні, 7 березня, комунальники все-таки демонтували незаконний майданчик.

Нагадаємо, 27 лютого розпочався демонтаж торговельного ряду з ролетів біля станції метро «Шулявська». Але власниця торговельних точок заблокувала демонтажні роботи за допомогою «тітушок». Проте, цей спротив було зупинено поліцією.