Незаконні МАФи «вбивають» малий бізнес у Києві - Кличко
- Сьогодні, 07:53
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Мер столиці розповів про вжиті заходи з благоустрою міста
Незаконні МАФи «вбивають» малий бізнес у Києві, бо їх власники не дотримуються принципів чесної конкуренції. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко, про це повідомляє «Главком».
За його словами, власники таких МАФів не бажають платити передбачені законом податки. Він підкреслив, що за попередній рік у столиці демонтували близько 1,5 тисячі незаконних МАФів. На черзі ще близько 1,6 тисячі незаконних тимчасових споруд у всіх районах Києва.
«Якщо ти хочеш працювати офіційно, ти повинен платити за комунальні послуги, повинен платити працівникам офіційну заробітну платню, платити податки в бюджет нашого міста. Власники ж незаконних МАФів не платять, – зазначив Віталій Кличко. – І наше завдання – навести з цим лад. На 2018-й рік у нас великі плани на три райони. Це Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони, де велика кількість таких незаконних МАФів», – заявив міський голова.
Віталій Кличко також розповів, що міська влада очистила від тимчасових споруд підземний перехід на Майдані Незалежності. І навесні кияни та гості столиці побачать оновлені підземні переходи на Майдані та Хрещатику.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що поблизу станції метро «Святошин» комунальники прибрали незаконний МАФ з продажу шаурми - «Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали».