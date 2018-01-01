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    Незаконні МАФи «вбивають» малий бізнес у Києві - Кличко

    Мер столиці розповів про вжиті заходи з благоустрою міста
    Незаконні МАФи «вбивають» малий бізнес у Києві, бо їх власники не дотримуються принципів чесної конкуренції. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко, про це повідомляє «Главком». За його словами, власники таких МАФів не бажають платити передбачені законом податки. Він підкреслив, що за
    • Сьогодні, 07:53
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    Демонтаж МАФа у Святошинському районі
    Демонтаж МАФа у Святошинському районі

    Мер столиці розповів про вжиті заходи з благоустрою міста

    Незаконні МАФи «вбивають» малий бізнес у Києві, бо їх власники не дотримуються принципів чесної конкуренції. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко, про це повідомляє «Главком».

    За його словами, власники таких МАФів не бажають платити передбачені законом податки. Він підкреслив, що за попередній рік у столиці демонтували близько 1,5 тисячі незаконних МАФів. На черзі ще близько 1,6 тисячі незаконних тимчасових споруд у всіх районах Києва.

    «Якщо ти хочеш працювати офіційно, ти повинен платити за комунальні послуги, повинен платити працівникам офіційну заробітну платню, платити податки в бюджет нашого міста. Власники ж незаконних МАФів не платять, – зазначив Віталій Кличко. – І наше завдання – навести з цим лад. На 2018-й рік у нас великі плани на три райони. Це Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони, де велика кількість таких незаконних МАФів», – заявив міський голова.

    Віталій Кличко також розповів, що міська влада очистила від тимчасових споруд підземний перехід на Майдані Незалежності. І навесні кияни та гості столиці побачать оновлені підземні переходи на Майдані та Хрещатику.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що поблизу станції метро «Святошин» комунальники прибрали незаконний МАФ з продажу шаурми - «Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали».

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